联想小新Pro 13s 白色版/故宫版明天开卖，5999元起

IT之家12月31日消息 不久前，联想公布了小新Pro 13s，相比常规版本增加了一体式触控板，同时采用了新的材质工艺。小新Pro 13s冰瓷莹玉版售价5999元，故宫文创联名版售价6999元，2020年1月1日正式发售。

联想小新Pro 13s采用13.3英寸2.5K QHD屏幕，拥有16:10的屏幕比例与100% sRGB色域覆盖，支持DC调光，通过了莱茵低蓝光认证。

联想表示，小新Pro 13s使用一体式触控板“轻感触控”替代传统触摸板，纯平面下可以实现触控、压力感应、震动反馈。其C面（键盘面）在金属基底上覆盖PMMA材质，实现了全新的视觉效果与手感。

配置方面，联想小新Pro 13s搭载酷睿i5-10210U处理器，采用集成显卡，配备16GB双通道DDR4内存与512GB NVMe SSD，支持35W性能释放与Fn+Q模式调节。官方表示，小新Pro 13s拥有约9小时日常办公续航，一小时可充80%电量。

其他方面，联想小新Pro 13s采用双风扇双热管导热材料，配备双全功能USB Type-C和USB Type-A接口，支持开盖开机及人脸识别无缝衔接以及WiFi 6高速无线网卡等。

京东联想小新Pro13s“故宫文创版6999元直达链接