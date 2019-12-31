联想手机新掌门人发公开信：继续肩负重振品牌使命

12月31日上午消息，联想手机掌门人常程今晨宣布离职。联想中国区表示，常程的工作将由联想集团副总裁、联想移动亚太新兴市场负责人赵允明代管。

赵允明发布公开信表示，感谢常程多年来对联想创新产品打造以及移动互联业务做出的卓越贡献。他的离开令我们惋惜，但我相信对他来说这是个艰难的决定。祝福他在新的人生旅程一切顺利。

赵允明表示，我将暂时兼任新兴市场产品开发部门负责人并亲自参与日常管理，直到找到合适的人选接替。现有的管理团队将直接向我汇报。

以下为赵允明公开信全文：

各位同仁

我很遗憾地宣布，现任MBG新兴市场产品副总裁常程因个人家庭原因，将于12月31日离开联想。常程于2000年加入联想，19年间在公司担任了多个重要岗位。由他开发出的K860、K900、Yoga tablet等旗舰产品以及乐商店、茄子快传、乐安全、联想游戏等明星互联网服务产品，为联想移动互联业务做出了突出贡献。同时，他积极深入互联网行业，提升影响力，通过微博用户互动，积累了数百万的铁杆粉丝，通过各种线上线下的粉丝活动，为联想移动互联业务积累了大量的人气和有效的用户反馈渠道。

感谢常程多年来对联想创新产品打造以及移动互联业务做出的卓越贡献。与此同时，我个人也希望借此机会表达对他的谢意。在我加入联想后的这几个月里，他给予我全力的支持，迅速与团队融合，熟悉业务。他的离开令我们惋惜，但我相信对他来说这是个艰难的决定。祝福他在新的人生旅程一切顺利。

随着常程的离开，我将暂时兼任新兴市场产品开发部门负责人并亲自参与日常管理，直到找到合适的人选接替。现有的管理团队将直接向我汇报。产品开发团队将继续肩负重振联想品牌智能手机、重振新兴市场手机业务的重要使命，规划和开发中国及新兴市场消费者喜爱的，令人激动人心的创新产品。新一代5G重磅旗舰产品正在紧锣密鼓的筹备当中，让我们带着不服输的精神和信念坚持创造客户价值，坚持技术创新，坚持精品战略。

让我们新的一年携手共进，再谱新篇章！

Jerry Tsao趙允明

联想副总裁，移动业务新兴市场