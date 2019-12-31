小米可穿戴的新开始：高管详解小米手表Color背后的可穿戴战略

IT之家12月31日消息 小米早前正式发布新款小米手表Color，新品主打长续航及易搭配属性。今日小米生态链总经理屈恒也通过微博向大家详解了小米手表Color及其背后所代表的小米可穿戴/AIoT战略。

原文：

小米手表Color是小米可穿戴的新开始——小米生态链总经理屈恒

小米的第一款长续航智能手表一一小米手表Color，终于跟大家见面了。在腕上可穿戴领域，我们实现了小米手环、长续航智能手表、真智能手表的全品类布局，这是一个新的开始。

很多人没想到，在新年到来之际，我们还会再发一款智能手表，同时我们还给了小米手表Color一个全新定位：它是一款长续航智能手表，更是小米第一款腕上的潮流单品。

换句话说，在每天工作我们希望更多的米粉朋友每天工作、运动、休闲时，都能搭出自己的腕上潮流风格彰显个性。

“为什么一定要做这样的产品定义？

核心当然是我们对腕上可穿戴，尤其对长续航智能手表有着不同的理解，想从三个层面跟大家简单分享下：

1.我们希望在行业内率先将[真智能手表」与「长续航智能手表」做清晰划分，把这两个品类的区别说清楚，让用户真正拥有知情权、选择权。

11月初发布真智能旗舰小米手表的时候，我曾经Diss了行业内存在的「大屏手环」现象一一有些产品本身并不是真智能手表，却在宣传广告中过度消费「智能」概念，重度包装一些无法脱离手机独立使用的功能玩法，有意无意混淆长续航与真智能手表的区别。

我们理解的真智能手表，应该是搭载开放系统，犹如腕上的智能手机，能用eSIM拨打电话、下载APP，能脱离手机独立使用，有丰富的玩法可能性，系统和应用可以持续地升级和扩展的，小米手表就是这样被定义出来的。

而长续航智能手表是另外一种新品类。拿小米手表Color来说，相比手环，它的屏幕更大，功能和交互更丰富；比起功能强大的真智能手表，小米手表Color省去了eSIM独立打电话、独立下载APP功能，更聚焦于满足多数人的核心需求，续航时间更长，圆形设计更贴近传统腕表造型，穿搭起来更加潮流多彩。

未来，小米手表与小米手表Color会基于自己的定位，持续迭代更新，不负大家的期待。

2.长续航智能手表不仅是随身的智能设备，更是一款腕上的潮流单品，一定要带很强的潮流文化属性、穿搭属性。

先跟大家分享一个数据，在小米手环4上线了吾皇万岁、阿狸、罗小黑等热门} p表盘以后，半年累计下载量已经突破700多万次。这说明每个人都希望腕上产品可以表达自己的个性，晒出不一样的自己，潮流文化的感召力可见一斑。这一次我们将这些热门lP装到了小米手表CoIor身上，重新设计上线，设计上更大屏、更多彩，同时还新增了像Kakao Friends、长草颜团子、旱獭、M000LI等新晋网红IP，推出超过1 10款的多彩表盘主题。

同时，我们希望小米手表Color成为每个人腕上的潮流穿搭神器，它没有用方形表盘，而是变成更贴近时尚腕表的圆形设计，首批也上线了6款多彩表带和1款鳄鱼皮纹真皮表带，与上百款的多彩表盘主题搭配，可以有上千种的潮流穿搭可供选择。

这几天，团队里有00后还发明了一种潮流玩法一一将两种不同颜色的腕带组合起来，搭配到一支小米手表Color上，这种撞色穿搭的感觉极好，推荐大家也体验一下。

也做个小剧透，在春节后，我们即将宣布与一位全球知名潮流艺术家的全新联名，这只是一个开始，全年还会有更多的潮酷跨界，贯穿小米手表Color系列的全生命周期中。让小米手表Color成为米粉心中的腕上潮品，我们是认真的。

3.小米做可穿戴设备的初心是让更多人享受腕上智能生活，绝不是做科技奢侈品，小米手环如此，小米手表系列亦是如此。

在腕上可穿戴的布局上，小米已完成了手环、长续航智能手表、真智能手表的全品类拓展，它们定位不同，可以满足不同的用户需求，并总有一款适合你。

比如小米手环要做的就是「国民手环」，做人人都可拥有的入门级腕上可穿戴产品；真智能旗舰小米手表面向的是希望探索黑科技，拓展更多智能手表玩法的用户；而这次推出的小米手表Color ,则更多面向热爱潮流文化、注重运动健康、在意长续航的米粉朋友。

可以说，小米手表Color这款长续航智能手表，填补了小米手环4和小米手表之间的需求真空地带，也是小米在腕上可穿戴、AloT布局上的核心战略级产品。

讲到这里一定要提下小米的初心，科技本身就应该是亲民的、民主的，不应该是少数人独享的高价奢侈品。小米手表在首发时，我们将主流旗舰真智能手表的价格拉到了1299元的价位段，这种几乎是大幅腰斩的定价策略，就是想让更多用户享受到腕上智能生活。小米手表Color的价格同样不会让大家失望，它会真正推动行业加速普及长续航智能手表，让更多人都能享受腕上智能生活的乐趣。