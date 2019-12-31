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小米发布2019年官方回顾视频：有房、世界500强、MIX Alpha环绕屏……

2019/12/31 15:39:16来源：IT之家作者：懒猫责编：懒猫评论：

IT之家12月31日消息 今日下午，小米公司官方公布了2019年回顾视频，并配文称，“2019年，小米公司将很多不可能变成可能。2020年，我们继续探索之旅，让未来有更多可能。”

在视频中，官方“以探索不可能为主题”回顾了小米公司的2019年。

▲小米2019年官方回顾视频

有房

小米科技园位于北京海淀区上地，于2015年7月22日开始动工，占地34万平方米，可容纳1.6万个工位，造价52亿元。总共8栋楼，不仅有全球最大的小米之家旗舰店，还有健身房、食堂、篮球馆、星巴克。

世界500强

7月22日，美国《财富》杂志发布2019年世界500强排行榜。小米集团首次登榜，排名468位，在上榜的全球互联网企业中排名第7，在上榜的中国企业中排名第112位。

在榜单中，小米被定义为“互联网服务和零售”行业企业，成为继京东、阿里巴巴、腾讯之后第4家登榜的中国互联网企业，也是全球第7家登榜的互联网企业。

一亿像素

11月5日，小米在北京小米科技园举行小米CC9 Pro与小米手表新品发布会，正式发布了“1亿像素五摄”手机小米CC9 Pro，并借此获得当时的DXOMARK手机相机总分第一位。

MIX Alpha环绕屏

9月24日，小米在北京总部小米科技园正式发布了小米MIX Alpha 5G概念手机，屏占比达180.6%，支持全网通5G双卡，配备1亿像素三摄像头，售价19999元。

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关键词：小米

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