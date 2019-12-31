苹果对iOS越狱祭出重拳：起诉Corellium侵犯软件版权

IT之家12月31日消息 今年八月份，苹果起诉了越狱软件开发商科雷利公司（Corellium），称他们通过复制iOS系统牟取利益。日前，苹果修改了起诉书，提出了软件版权侵权的指控。

Corellium公司的软件可以启动运行最新的iOS操作系统，虚拟iPhone和iPad，以及其他苹果系统。之后黑客和软件开发人员可以尝试在设备上进行任何操作，无论是寻找安全漏洞还是只是在不同的苹果硬件和软件上测试他们的应用程序。

在苹果公司于12月下旬通过数字千年版权法案（DMCA）修改其起诉书，认为越狱是违反DMCA的行为。苹果公司说，Corellium通过其软件促进越狱。“科雷利公司的行为明显侵犯了苹果的软件版权，”苹果在一份声明中说。“它只是复制一切：代码、图形用户界面、图标——所有这些，都非常详细。”

Corellium的首席执行官阿曼达·戈顿（Amanda Gorton）对苹果公司的新起诉书表示质疑，并对苹果公司对越狱的态度表示了不满。戈顿说：“苹果公司针对Corellium的最新起诉书应使所有安全研究人员，应用程序开发人员和越狱者都有理由担心。”

戈顿指责苹果利用这起诉讼“打击越狱”，并声称苹果正在寻求消除公共越狱。她说，由于开发人员和研究人员“依靠越狱”来测试自己的应用程序和第三方应用程序的安全性，苹果公司的“越狱妖魔化”使Corellium感到“非常失望”。

戈顿进一步声称，通过复制一些越狱功能，苹果从中获益：“研究人员和开发人员不仅依靠越狱来保护最终用户，而且苹果本身也从越狱社区中直接受益。iOS的许多功能最初都是作为越狱功能出现的，之后被苹果复制，包括黑暗模式，控制中心和上下文菜单。此外，越狱创建者会定期为iOS的安全做出贡献。苹果此前承认并赞扬unc0ver越狱背后的开发人员，因为他们协助解决了iOS内核中的安全漏洞，这个漏洞是在使用Corellium时发现。”

戈顿表示，Corellium准备“坚决捍卫”针对苹果公司的攻击，并期待在法庭上就苹果公司的主张做出正式回应。苹果正在继续寻求永久禁令，以防止Corellium提供复制iOS操作系统的产品。苹果希望Corellium销毁其所有侵权材料，并赔偿苹果损失、利润损失和律师费。