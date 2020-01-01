华为：5G对室内覆盖有更高要求，将打造室内全场景5G精品网

在“2019中国无线技术大会--5G/MEC/算力网络论坛”上，华为技术有限公司室内数字化产品线营销总监王奇表示：5G对室内覆盖提出更高要求，面向未来十年，DIS（Digital Indoor System室内数字系统架构），将打造5G时代室内目标网。

5G正在使能无处不在的智能生活与工作，5G时代70%的数据流量和业务都发生在室内场景。例如，交通枢纽、体育场馆、医院、地铁、购物中心、学校、酒店、写字楼等室内场景。

在王奇看来，5G对室内覆盖提出更高要求：一方面，公共场景，5G室内千兆体验使能云化服务；另一方面，行业场景，5G加速行业数字化转型升级。

为此，运营商纷纷发布5G室内数字化白皮书；GSMA呼吁升级到下一代室内数字化覆盖架构。王奇认为：面向未来十年，DIS（Digital Indoor System室内数字系统架构），将打造5G时代室内目标网。

据王奇介绍，高低搭配，华为能够帮助运营商及行业客户建设室内全场景5G精品网，包括高话务、高体验、共建共享场景，四通道产品满足高容量、开阔场景需求；低、中等话务、多隔断场景等，用双通道、三点位产品覆盖多隔断场景等。成功案例方面，例如华为携手东方航空、联通打造大兴机场5G智慧出行。