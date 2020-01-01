微信“扫码支付”被诉侵犯专利权

IT之家1月1日消息 2019年10月，因认为微信“扫码支付”侵犯专利权，北京微卡时代信息技术有限公司、卓望信息技术（北京）有限公司将财付通支付科技有限公司、腾讯科技(深圳)有限公司等起诉至北京知识产权法院。

据北京市高级人民法院官方微信公众号消息，2019年12月30日，北京知识产权法院一审公开宣判，认定微信扫码支付服务未落入两原告主张的专利权保护范围，没有侵犯第200610168072.2号、名称为“采集和分析多字段二维码的系统和方法”的发明专利权，判决驳回两原告的诉讼请求。

据介绍，“采集和分析多字段二维码的系统和方法”发明专利既要求保护一种采集和分析多字段二维码的系统，也涉及如何实现采集和分析多字段二维码的方法。

北京知识产权法院一审判决认定，微信扫码支付实施了权利要求“采集多字段二维码”、“解码多字段二维码”、“辨识出第一字段和第二字段”的技术方案，但不具有“分析是否匹配”、“第二字段是否曾被采集”、“根据是否被采集、储存过，分别给出第一结果和第二结果”的技术特征，未包含权利要求的全部技术特征。因此，微信扫码支付未落入涉案专利的保护范围。微卡公司、卓望公司关于微信扫码支付侵犯了涉案专利权的主张不成立，判决驳回两原告的诉讼请求。