全国487个高速省界收费站正式撤销，实现ETC快速通行

IT之家1月1日消息 据交通运输部消息，2019年12月31日晚，取消高速公路省界收费站工程并网切换如期进行，取消高速公路省界收费站工程并网切换圆满成功，从2020年1月1日零时起，全国29个联网省份的487个省界收费站全部取消，完成了2019年《政府工作报告》提出的“两年内基本取消高速公路省界收费站任务”并“力争提前”的目标。

全国建设完成了24588套ETC门架系统，改造完成了48211条ETC车道、11401套高速公路不停车称重检测系统。ETC推广发行了1.23亿户，累计用户达到2.04亿。1.2万名高速公路收费员得到了妥善安置，转岗到ETC推广发行客服、清分结算后台服务、高速公路服务区服务、入口称重检测等岗位。

据介绍，在取消省界收费站后，ETC车辆通过高速路上设置门架时，门架系统自动读取ETC信息会自动完成扣费，这种扣费模式可能造成ETC储值卡余额在行驶途中被扣尽。

对此，交通部门表示，ETC储值卡用户行驶途中余额扣尽，不影响当次通行，出口不进行拦截，但需尽快充值补交，否则下次上高速走ETC通道时会被禁止进入。

据悉，去年8月份交通运输部曾表示，2020年1月1日起，ETC单卡用户（未安装车载装置的ETC用户）不再享受原则上不小于5%的车辆通行费基本优惠政策。而未安装车载装置的ETC用户，交通运输部将组织相关机构为其免费安装，保障其继续享有ETC优惠政策。官方表示，不小于5%的车辆通行费基本优惠政策的目的是鼓励车辆安装使用ETC，提高通行效率，促进节能减排，同时降低高速公路运营成本。