撤站进行时！全国ETC客户达19223.44万，超额完成发行目标

交通运输部发文，全国ETC客户达19223.44万，超额完成发行目标。

12月12日至12月18日各地取消高速公路省界收费站重点工作进展情况，一起来看下。

ETC推广发行情况



(一)周发行进展情况。

全国新增ETC客户574.25万(日均82.04万)，完成周任务的375.99%。

29个联网收费省份中，北京、辽宁、江苏、浙江、安徽、福建、江西、湖北、广东、重庆、贵州和云南等12个省份，截至12月11日都已完成发行任务。按照本籍车本周超发量排名，前3名的省份是：广东(44.61万)、江苏(37.75万)和浙江(35.96万)。

其余17个联网收费省份中，有10个省份完成了周发行任务：包括陕西(33.05倍)、山东(26.77倍)、青海(9.1倍)、湖南(6.18倍)、新疆(2.35倍)、河南(2.18倍)、山西(2.16倍)、河北(2.02倍)、甘肃(1.46倍)和四川(1.16倍);有7个省份未完成周发行任务：包括宁夏(0.4倍)、吉林(0.45倍)、黑龙江(0.53倍)、天津(0.58倍)、广西(0.61倍)、内蒙古(0.76倍)和上海(0.83倍)。

其中，内蒙古和黑龙江连续26周未完成任务，广西连续16周未完成任务，吉林连续12周未完成任务，天津和宁夏连续11周未完成任务，上海连续4周未完成任务。

(二)累计发行进展情况。

今年新增ETC发行任务11017.88万。截至12月18日，累计完成11155.76万，占比101.25%。

有16个联网收费省份完成了新增发行任务。其中，按照本籍车累计进度排名，前3名的省份是：江西(128.08%)、广东(114.94%)和江苏(113.02%)。

有13个联网收费省份还未完成新增发行任务，累计进度分别是：宁夏(76.33%)、黑龙江(77.41%)、吉林(78.65%)、广西(79.50%)、内蒙古(82.50%)、上海(85.89%)、天津(87.10%)、四川(93.02%)、甘肃(96.12%)、河南(97.16%)、山西(97.19%)、河北(98.39%)和新疆(98.87%)。

截至12月18日，全国ETC客户累计达到19223.44万，完成发行总目标19085.56万的100.72%。其中，前3名的省份是：江西(115.82%)、广东(106.89%)和江苏(106.61%);后3名的省份是：黑龙江(82.09%)、吉林(83.86%)和广西(84.39%)。

(三)高速公路客车ETC使用率情况。

1.全国高速公路入口客车ETC平均使用率为71.3%，环比上升了1.31个百分点。29个联网省份中，仅福建省达到80%以上。

按照使用率排名，位居前10名的省份依次是：福建(85.97%)、青海(79.19%)、江苏(79.07%)、广西(78.06%)、四川(77.78%)、河南(77.2%)、湖北(76.27%)、辽宁(75.7%)、浙江(74.96%)和广东(73.71%);位居后10名的省份依次是：内蒙古(48.36%)、山西(49.57%)、宁夏(57.07%)、河北(59.31%)、贵州(59.43%)、上海(59.93%)、黑龙江(60.41%)、吉林(61.41%)、北京(64.85%)和安徽(65.08%)。

2.全国高速公路出口客车ETC平均使用率为71.21%，环比上升了1.77个百分点。29个联网省份中，福建和江苏均达到80%以上。

按照使用率排名，位居前10名的省份依次是：福建(82.12%)、江苏(80.59%)、四川(77.06%)、广西(76.72%)、湖北(76.68%)、浙江(74.71%)、河南(74.37%)、青海(73.35%)、云南(73.05%)和辽宁(72.96%);位居后10名的省份依次是：吉林(45.56%)、内蒙古(54.33%)、山西(55.87%)、甘肃(59.71%)、上海(60.44%)、河北(61.93%)、新疆(62.28%)、宁夏(63.1%)、黑龙江(64.02%)和安徽(64.52%)。





02省界收费站正线改造情况

全国高速公路省界收费站正线改造总计划为487个。截至12月18日，已全部完工。其中，本周完工33个，占总计划的6.78%。

03联调联试情况

(一)ETC门架运行监测。共有23976个ETC门架接入运行监测。截至12月18日，累计完成23974个，占比为99.99%。28个联网省份已全部完成，仅天津还未完成(剩2个门架)。

(二)并网接入网络安全检测。共有5888个区域/路段中心、收费站和ETC门架需进行网络安全检测。截至12月18日，已全部完成。

(三)业务功能验证测试。

1.全网费率验证。29个联网省份共有493个功能需验证。目前27个省份已经全部通过。通过率未达到100%的省份是：北京(94.12%)和广东(76.47%)。

2.结算业务验证。30个省份(含西藏)共有1338个功能需验证，累计通过890个，占比为66.52%。

3.客户服务验证。30个省份(含西藏)共有1200个功能需验证，已全部通过。

4.稽核业务验证。30个省份(含西藏)共有11310个功能需验证，累计通过1081个，占比为9.56%。

5.通行介质验证。30个省份(含西藏)共有1050个功能需验证，已全部通过。

6.预约服务(绿通车)验证。29个联网省份共有435个功能需验证，累计通过386个，占比为88.74%。其中，甘肃通过率达到100%。

7.预约服务(集装箱)验证。13个省份提出业务需求，共有39个功能需验证，已全部通过。

8.基础信息录入验证。30个省份(含西藏)共有533个项目需录入，累计录入并确认251个，占比为47.09%。其中，广西完成率达到100%。

(四)ETC门架系统及收费站系统(关键设备)测试。

1.CPC卡测试。29个联网省份已全部完成。

2.混合车道软件测试。29个联网省份已全部完成。