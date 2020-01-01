索尼PS5性能测试数据曝光：弱于全新Xbox Series X

2020年已经到来，距离全新一代索尼游戏主机与大家见面也就不远了。根据索尼官方此前公布的消息，新一代游戏主机PlayStation 5将在2020年底亮相，虽然距离正式的发布还有整整一年的时间，但最近关于该设备的消息着实异常密集，可见全球用户对其的期待值之高。现在有最新消息，近日有外媒透露了据称是AMD测试实验室的内部数据。

据外媒Digital Foundry近日透露的信息显示，全新的索尼PS5的GPU的运算能力约为9.2 TFLOPS，支持三档硬件模式：0级、1级和2级（Gen 0、Gen 1、Gen 2）。这三档模式分别对应PS4、PS4 Pro和PS5的硬件能力，系统可以在不同模式之间切换，从而达成效用与功耗的平衡。值得注意的是，Digital Foundry称其运算能力要比老对手的新设计Xbox Series X略低。

其他方面，根据此前曝光的消息，全新的索尼PS5系列主机将采用十分抢眼的“深V”外观造型，搭载AMD为索尼PS5专门定制的SoC芯片，其频率最高将达到3.2GHz，性能将是PS4初代的4倍。还将配备24GB Gddr6 + 4GB ddr4内存，内置2TB SSD高速固态硬盘，支持光线追踪、3D音效等，待机功耗也将从PS4的8.5W降低至0.5W左右。此外，该机还将配备全新设计的手柄。

据悉，索尼PS5将有望于2020年11月20日正式推出，预估定价约为499美元，约合人民币3350元。更多详细信息，我们拭目以待。