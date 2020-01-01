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3299元+6期免息，小米9 Pro 5G版京东大促

2020/1/1 11:23:13来源：IT之家作者：一乖责编：一乖评论：

IT之家1月1日消息  京东年货节手机狂促现已开启，今日元旦全场秒杀+免息大促。小米9 Pro 5G日常售价3699元起，今日可领400元优惠券（点此领券），实付3299元到手，且支持6期免息：点此购买

小米9 Pro 5G尺寸为157.21×74.64×8.54mm，重196g，采用6.39英寸2340×1080分辨率AMOLED水滴屏，拥有梦之白和钛银黑两种配色。

配置方面，小米9 Pro 5G搭载7nm制程工艺的高通骁龙855 Plus处理器，内置4000mAh电池，最高配备12GB内存与512GB存储，采用L型大尺寸VC均热板液冷散热，标配45W充电器，支持三重快充技术，包括40W有线闪充、30W无线闪充和10W无线反充。

相机方面，小米9 Pro 5G前置2000万美颜相机，后置三摄全焦段镜头，包括4800万索尼主摄、1200万人像镜头与1600万超广角镜头。

其他方面，小米9 Pro 5G全系支持5G，支持双卡以及中国移动n41，中国联通、中国电信n78和中国移动n79三频。

价格方面，小米9 Pro 5G的8+128GB售价3699元；8+256GB售价3799元；12+256GB售价4099元；12+512GB售价4299元。

京东小米9 Pro 5G 8GB+256GB下方可领400元券+6期免息3699元直达链接

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