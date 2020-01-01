官宣：《英雄联盟》全新英雄“腕豪”瑟提即将登陆

IT之家1月1日消息 今日，《英雄联盟》官方宣布，全新英雄腕豪瑟提即将登陆。

背景故事

在与诺克萨斯的战争结束之后，艾欧尼亚的地下王国日渐兴起，瑟提在其中脱颖而出，成为了一方霸主。虽然他一开始只是纳沃利的搏击场里的无名小卒，但他有着一身蛮力，而且极其耐打，很快就名声鹊起。等到当地的搏击手尽数被他击败之后，瑟提靠着一腔勇武，掌控了自己曾经浴血奋战的搏击场。

在靠着自己那战无不胜的拳头，反客为主地将地下决斗场据为己有之后，瑟提真正成为了这块不法之地的主人。而那些胆敢质疑他的人，也在尝过了他铁腕的滋味后噤若寒蝉。虽然坐拥着财富与名望，但瑟提依然在期待能与离家的父亲，来一场真正的决斗——而他的步伐，也即将踏入召唤师峡谷。

技能

被动技能：沙场豪情

瑟提的普通攻击会交替使用左重拳和右重拳。右重拳稍微强一些和快一些。瑟提还很讨厌失败，因此会基于他的已损失生命值而获得额外的生命回复。

Q技能：强手裂颅

瑟提的下两次攻击将基于目标的最大生命值来造成额外伤害。瑟提也会在朝着敌方英雄移动时获得移动速度加成。

W技能：屈人之威

瑟提会被动地将他受到的伤害储存为豪气。在施放时，瑟提会释放所有已储存的豪气来提供一层护盾并且重击一个区域，在区域中心造成真实伤害并在区域边缘造成物理伤害。

E技能：蓄意轰拳

瑟提将他两侧的所有敌人猛撞到一起，对他们造成伤害和晕眩效果。如果敌人仅位于他的一侧，那么他们只会被减速而不会被晕眩。

R：叹为观止

瑟提将一名敌方英雄带到空中，然后将其猛砸到地上，在该英雄着陆后对其附近的所有敌人造成伤害和减速效果。

皮肤

瑟提的伴生皮肤“王国机神”也将一同登陆召唤师峡谷。这是《英雄联盟》的一款全新主题皮肤，同一批即将到来的还有贾克斯、蕾欧娜、德莱文、盖伦四位英雄的王国机神主题皮肤。