分析师称特斯拉或无法实现交付目标，因“需求饱和”

北京时间1月2日早间消息 近日Cowen分析师表示，由于Model 3需求下滑，特斯拉今年的交付量有可能会低于该公司的目标。受此影响，本周一特斯拉股价下跌4.9%，为本月最大跌幅。



分析师杰弗里·奥斯本（Jeffrey Osborne）在一份报告中表示：“排除荷兰和中国市场之后，我们预计Model 3交付量相比上个季度以及去年同期都会有所下降。”他认为，大多数发达国家市场已经出现了饱和现象。奥斯本认为，特斯拉今年有可能会交付35.6万辆汽车，略低于该公司在今年10月所定的36万-40万辆的目标。

与此同时，Cowen将特斯拉第四季度的交付预测从9.5万辆提升到了10.1万辆，以此来体现该公司在荷兰和中国的良好表现。奥斯本表示，特斯拉Model S和Model X的交付量将低于预期，而Model 3的交付量将与此前的预期大致相同。

Cowen的看法与乐观的Wedbush形成了鲜明的对比。Wedbush分析师丹·艾维斯（Dan Ives）在一份报告中表示，他预计特斯拉在2020年中将会凭借上海工厂在中国获得成功，并且有可能比美国或欧洲更快的达到关键的10万辆交付量，市场对车辆的需求也将会非常强劲。

奥斯本指出，今年截止10月份，中国市场上销量最好的电动汽车为北汽的EU系列，该车型每周的销量接近2000辆。此外，中国市场上销量前五的电动汽车（均为本地品牌）的总销量为每周接近6000辆。他表示，这些车型的价格都比国产Model 3便宜四分之一至四分之三，并且比2018年售出的超过90%的车辆都贵。

Osborne表示：“虽然特斯拉获得了非常强大的粉丝群，他们愿意原谅较低的产品质量、消费者服务以及服务基础设施，但是我们依然对更广泛的普及持怀疑态度。”因此，Osborne将特斯拉目标股价定于210美元，比当前股价低51%。在彭博社追踪的所有分析师中，15人对特斯拉股票的评级为“卖出”，11人给出了“买入”，10人给出了“持有”评级，平均目标价为297美元。