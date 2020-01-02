2020智能手机十大预测：拥抱5G，道别刘海

2020年，智能手机将会有什么新特性、新卖点？将在哪些方面有望得到提升？新一年的手机是否能够打动消费者的心？请看2020智能手机十大预测。

1、保证体验情况下的“拜拜刘海”

向刘海说拜拜真的是众望所归，当苹果的官方社交账号中的图片出现了疑似采用全新无刘海屏幕设计iPhone的时候，尽管最大的可能是P图错误，但还是让众人兴奋了一把。与此同时，也有消息称明年的iPhone 12将会彻底抛弃刘海。

其实去除刘海很容易做到，难的是在不降低目前安全性及体验的情况下去除刘海，来获得更大的可视面积。如何继续满足用户的安全认证问题，是用屏下指纹还是屏下摄像头；如何满足用户对自拍的更高要求，多颗自拍摄像头同样也影响了屏幕的面积。

假如去除了刘海，但变成一张涂上红眼珠的黑白照片就能解锁的手机，绝不是合格的产品。期待2020年，我们能看到完美的且去除刘海的智能手机。

2、折叠屏的“第二季”

很少有产品能像折叠屏手机一样把产品发布、预售、销售等一系列的活动贯穿了整整一个2019年，以至于折叠屏手机在2019年并没有迎来大爆发，它更像是手机厂商在自身产品线上的一款“镇店之宝”，只可远观而不可亵玩焉。

然而，我们也已经在2019年年底阶段能看到折叠屏手机的“第二季”正在来临，一方面折叠屏手机开始正式在市场中进行销售，另一方面随着摩托罗拉Razr的正式发布，为折叠屏手机展现出了一种新形态——横向弯折。随后也传出消息称，疑似三星Galaxy Fold 2也将采用类似的设计。

摩托罗拉Razr将会在2020年1月9日正式发货，折叠屏手机的第二季即将开启。是噱头还是未来？且看2020。

3、屏下摄像头来临

去除刘海，或是去除挖孔，都需要屏下摄像头技术，目前苹果、三星、华为、一加、OPPO均已开始聚焦此项技术。

早在2018年初，华为技术公司就向世界知识产权局（WIPO）申请了一项带有屏下摄像头的智能手机专利，标题为“移动终端以及显示方法”，且该专利已于2019年8月29日被正式收录。

2019年的MWC上海站、未来科技大会上OPPO还展示过屏下摄像头原型机，采用全新定制屏幕，前置摄像头相机区域具有低反射、高透光率特性，保证自拍时光线能充分穿透玻璃，确保成像质量。

另有消息称，三星会在2020年正式推出基于屏下摄像头技术的手机。三星面板研发副总裁在2019年也曾表示，未来的手机形态会是在不影响前置摄像头拍摄质量的前提下，能够让摄像头隐藏在屏幕下面。

4、5G成为主流

2020年5G手机将会成为主流，手机厂商在产品线的布局中，5G手机将是一个必选项，多数手机的4G款与5G款将会共同发布登场。原因就在于当手机的换机周期基本锁定在24个月的时候，消费者都希望自己的手机能够满足未来两年网络的升级换代。

小米雷军在2019年就曾表示2020年上半年2000元以上产品都会是5G手机，2020年至少发布10款5G手机。另据预测显示，苹果计划在2020年推出4款5G版本的iPhone，这意味着所有iPhone都将支持5G，预计苹果5G手机将在2020/2021年在全球售出6500万台/1.5亿台，而中国区售出1200万台/2400万台。

预计2020和2021年全球5G手机出货量有望达到2.5亿台和4.5亿台，2022年将有望达到7.5亿台。预计到2020年底，5G手机的渗透率有望达到70%。

5、5G手机走向完美

如果消费者还对于2019年的5G手机购买持保守的态度，认为在网络支持上还不尽如人意的话，那么在2020年5G手机已经走向完美。5G全球通、5G双卡支持全部到来。

无论是与高通骁龙865搭配的X55，还是骁龙765/765G内置的X52都支持目前全球各地运营商在2020、2021年正在使用和即将部署的Sub-6GHz与毫米波频段，同时支持NSA/SA，甚至还支持DSS技术，可以让手机享受更广的5G网络覆盖范围。

同时，5G手机也将在厚度、重量上能够回归到4G时代的水平，提升用户的便携性。例如配合X55使用的QTM525毫米波天线模组通过降低模组高度，可支持厚度不到8毫米的纤薄5G智能手机设计。这也就可以让5G毫米波手机的厚度实现与目前较轻薄的4G手机基本持平，并为手机中其它器件以及电池留出更大空间，间接提升续航能力。

消费者在2020年买5G手机将会变得毫无顾虑。

6、向轻薄说再见

说到轻薄，确实只能说回归到4G时代的轻薄，但绝不是曾经智能手机的轻薄，毕竟在2020年，如果拿出一款170克左右的手机，厂商可以宣传为轻薄，甚至在2019年一款190克左右的手机厂商都敢说是轻薄。但如果想一下172g的iPhone 6 Plus，在2014年都会被很多人认为是裤兜中累赘，甚至联通还曾别出心裁的推出改裤兜活动，放到现在也许每款手机都需要改裤兜了。说到这里，就更不要去回忆那美好的112g的iPhone 5s了。

在2020年，可能大部分旗舰手机会在190克到210g克间徘徊，甚至向老前辈索半斤、苹半斤的方向上迈进。原因就在于厂商在设计中对于更大屏幕、更多摄像头、更大电池、更多元器件的加入，让手机在携带过程中越来越具备锻炼身体的属性。

也许，只能用“失之东隅，收之桑榆”来对于手机在轻薄属性上的“堕落”聊以安慰了。

7、多颗摄像头

收之的一颗“桑榆”在于手机厂商近年来在摄像头数量上的不断追逐，曾几何时每个家庭会有一部相机一颗摄像头，到了2020年，一个三口之家可能会有15颗摄像头，因为每个家庭成员的智能手机上就有5颗担任不同工作任务的摄像头。

例如，有消息称即将在2020年上半年发布的华为P40 Pro将采用后置四摄+前置双摄的设计；三星S20系列中，S20e后置6400万主摄+1200万广角+1200万超广角，支持2倍光学变焦。三星S20和S20+后置108MP四摄组合，拥有5倍潜望镜变焦相机，最高支持100倍数码变焦；一些最新的iPhone 12渲染图也显示，iPhone 12 Pro可能也将会采用后置四颗摄像头的设计。

8、亿级像素

手机摄像头的升级除了在颗数上的增加外，还有在像素数上的提升。2019年11月5日发布的小米CC9 Pro已经搭载了亿级像素传感器。在2020年，可能更多厂商会将手机摄像头提升至1亿级像素，甚至2亿级像素。

已有消息称，三星S20 Ultra将搭载1亿像素摄像头和支持5倍光学变焦功能。另在2019年的骁龙技术峰会上，高通已经宣布骁龙865的ISP处理速度高达惊人的每秒20亿像素，并支持全新的拍摄特性与功能。用户可以拍摄拥有10亿色的4K HDR视频，也可以拍摄8K视频，亦或捕捉高达2亿像素的照片。同时，还声称2亿像素并不是理论数值，用户在2020年就能拿到这样的终端产品，使用手机便能拍出2亿像素的照片。

9、与其它设备联系加强

智能手机与其它设备间的联系将会不断加强，例如在2019年三星Galaxy Note 10系列中推出的Dex功能，强调与电脑的协同，手机插入DeX后，可以通过USB-C连接Windows系统的电脑，电脑中会显示出一个Note 10的迷你桌面窗口，用户可以在这两个窗口间进行文件的拖拽传输、查看手机上的通知，也可以用鼠标、键盘来操控Note 10手机中的Android应用。

在2020年，随着5G的到来，手机可能不仅仅只是与电脑间的关系更加亲密，而是会与智能手表、XR眼镜、蓝牙耳机间的关系也变得更加紧密，5G网络可能会催生相关的智能设备更多的使用方式，其中手机与眼镜间的关系可能会发生前所未有的改变。

另一方面，2019年像苹果这样的利润一哥已经通过财报告诉了同行们卖配件有多么赚钱，在苹果Q3财报中，增速最快的是“可穿戴设备、家居及配件”，这一部分的主要产品是Apple Watch和AirPods，销售额比去年同期增长了约48%。更是有分析师预测在2020年初公布其第一财季财报时，AirPods和Apple Watch的强劲销售将给投资者带来"惊喜”。显然，这份眼馋的蛋糕谁也不想让苹果一个人独吞。

10、交互方式升级

2019年智能手机已经呈现出了对于触摸屏幕之外更多交互方式的探索，在华为Mate 30 Pro上可以利用88度超曲面屏让音量键消失的梦想成真，用户双击屏幕边缘，上下滑动就能实现音量调节；ROG手机在手机的边缘加入了超声波传感器，从而为手机带来了边缘触控功能，这样也为用户在游戏过程中带来类似掌机中L1/L2、R1/R2键的操控方式；Pixel 4手机中也加入了Soli雷达传感器，识别能力从以往的红外线升级到毫米波信号，从而实现亚毫米精准度的运动追踪，实现隔空操作的功能。

2020年，更多的交互方式必将陆续呈现，就像上述的其它升级趋势一样，智能手机正在期待的新一轮的蜕变，摆脱已有的形态、交互方式，希望用一款又一款新品来捅破目前的瓶颈，也许有一天，那个跨时代的产品就将悄然出现，引领着智能手机变身为一个全新的形态。