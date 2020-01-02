Redmi卢伟冰加入小米一周年

IT之家1月2日消息 2019年1月2日晚间，雷军发微博欢迎金立原总裁卢伟冰加入小米。2020年1月2日，卢伟冰今天早上发微博纪念加入小米一周年，在这一年，卢伟冰成为了小米集团副总裁、小米中国区总裁、红米Redmi品牌总经理。

2019年11月29日，小米集团创始人、董事长兼首席执行官雷军在内部信中宣布了新的高管任命。其中卢伟冰出任中国区总裁，并继续兼任Redmi品牌总经理，向CEO雷军汇报。其任职期间推动了小米手机业务多品牌策略的成熟与完善。

1月1日，卢伟冰发文表示：“新的一年，除了确保Redmi的继续成长和发展，我还会跟小米中国区团队一起努力奋斗拼搏，尽早实现小米在中国市场的再度崛起，坐三望一。”

同时，卢伟冰还回顾了Redmi这一年。