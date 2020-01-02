中国联通获批成为“.联通”“.UNICOM”顶级域域名注册管理机构

IT之家1月2日消息 近日，工信部官方网站批复了中国联通关于“.联通”“.UNICOM”顶级域域名注册管理机构的申请，中国联通将负责运行、维护和管理“.联通”“.UNICOM”顶级域。

公告显示，中国联通应当制定并不断完善“.联通”“.UNICOM”域名注册实施细则并向社会公开；选择电信管理机构批准的域名注册服务机构合作，开展域名注册服务活动；建立域名注册服务机构管理机制和注册服务代理机构备案机制，规范“.联通”“.UNICOM”域名注册服务活动；严格落实域名实名注册要求，主动接受社会、域名注册用户、域名注册服务机构的监督，不断提高域名运行、维护、管理、服务质量。

中国联通还需配置必要的网络和通信应急设备，制定切实有效的网络通信保障和网络与信息安全应急预案，设立、配备专职网络与信息安全管理机构和人员，建立健全网络与信息安全制度与保障措施，另外，还要向公众提供域名注册信息的公共查询服务；记录、保存域名注册者信息。

中国联合网络通信有限公司：