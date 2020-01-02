雷军发布2020新年全员信：“5G+AIoT”未来5年至少投入500亿

IT之家1月2日消息 今日下午，小米创办人、董事长兼CEO雷军发布2020新年全员信。

雷军表示，2020年是小米5G业务的冲锋年，是小米推动“手机+AIoT”双引擎的关键年。在“5G+AIoT”战场上，未来5年小米将至少投入500亿元。

此外，雷军指出，新年开门小米就有两个好消息。第一件是小米电视团队举行了一个庆功仪式，庆祝小米电视稳居中国第一、世界前五的同时，还创造了一项新纪录：小米成为中国电视史上首个在中国年出货量突破1000万台的电视品牌。第二件事则是常程加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划。

以下为2020新年雷军致全员信全文：

小米的同学们：

大家新年好！

2019年刚刚过去了，对于小米而言，这是稳健经营的一年，也是积极进取的一年。全球移动通信产业正处于从4G向5G切换的关键时刻，我们采取了稳健的经营策略，持续夯实品质、创新、交付等能力基础，进行了品牌、产品线、组织结构和管理系统等一系列重大调整，为未来的发展打下了坚实的基础。

我们的手机业务正式启动双品牌策略，小米、Redmi双品牌分拆独立运营取得喜人的成功。我们始终稳居全球前四，同时稳健经营，实现了业内罕见的全球极度健康的库存水位，得以轻装上阵拉开了5G战略大幕。2019年是我们国际化进程的高歌猛进年。来自境外市场的收入占比已经近半，小米成为一家真正的全球化公司。互联网业务充满活力也更加多元，我们的AIoT业务始终保持着全球领先地位，成为业内公认的“智能生活领先者”。

这一年里，小米首次进入财富世界500强，成为榜单中最年轻的500强公司。更重要的是小米组织管理基石的奠定。组织架构逐渐理顺，从集团高管开始的轮岗机制已经展开，我们提拔了一大批年轻干部，人才梯队建设和清河大学培训体系也已开始运转。坚实的人才、团队基础，是小米百年大计的根本！

感谢所有小米人！感谢大家在全行业遭遇严峻挑战的这一年里，展现的血性、韧性和付出的努力！大家辛苦了！同时也要感谢所有小米家属，感谢你们的理解和支持！

2020年是小米5G业务的冲锋年，是小米推动“手机+AIoT”双引擎的关键年。

我们已经明确了“5G+AI+IoT下一代超级互联网”的战略方向，5G并不只是手机的网络性能，AIoT也不只是AI技术或IoT平台，“5G+AIoT”是贯穿集团全产品、全平台、全场景的服务能力，是小米互联网基因在新时代全面爆发的“题眼”，是我们真正为用户带来智能科技美好生活的关键。去年初，我们提出All in AIoT，5年投入100亿，经过这一年的实践充分验证了战略方向的可行性、正确性和战略投入的必要性，所以，我们现在进行加码升级：

在“5G+AIoT”战场上，未来5年我们将至少投入500亿元！我们要把AIoT、智能生活的持续优势转化为智能全场景的绝对胜势，彻底确立智能时代的王者地位。

今天是2020年的第一个工作日，也是小米创业历程的第10个年头。

新年开门就有两个好消息。第一件是小米电视团队举行了一个庆功仪式，庆祝小米电视稳居中国第一、世界前五的同时，还创造了一项前无古人的新纪录：小米成为中国电视史上首个在中国年出货量突破1000万台的电视品牌！

第二件事，就在刚刚，我们新招募的一位集团高管也加入了我们的大家庭。常程在消费电子领域拥有丰富的经验，他将出任小米集团副总裁，负责手机产品规划等。只要真心认同小米价值观，只要能力出众，我们都求贤若渴，将以海纳百川的姿态在全球持续招募更多行业顶尖优秀人才。

此外，我要求全体小米同学做好5个坚持：我们要坚持和用户做朋友，坚持性价比战略，坚持科技创新，坚持真材实料、死磕品质，坚持创业心态和奋斗精神。

我们将在今年4月迎来小米成立十周年的日子，届时我们也将举办庆典，和所有小米人、所有帮助过我们的朋友、支持我们的米粉一起，庆祝这个值得纪念的时刻。更重要的是，我们要不断提醒自己为什么而出发，又因为什么才有今天的成绩。小米还是一家年轻的公司，因为理想，才走到今天；也正因为年轻、因为理想，小米征途还长，但前路更宽！

我们拥有无比坚定的信心和无比坚强的韧性，小米全新的十年一定更辉煌！

雷军

1/2/2020