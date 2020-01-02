腾讯回应“暴力裁员”：该员工严重违反劳动纪律

1月2日消息，今日有自称腾讯7年的老员工称，“人到中年，被腾讯暴力裁员。”据他文章披露，2019年3月某天下午，腾讯HR派出大批保安单方面暴力裁员，让很多保安逼迫其收拾东西离开，当场封掉工卡、内网账号、公司邮箱等所有腾讯内部权限和资料，理由是每天工作不足八小时。

据该网友透露，腾讯提供的10点到18点的工位监控视频，是本案劳动仲裁和一审的最重要证据。但该网友声称，腾讯提供的监控视频时间节点都是中断的并不连续，每天提供两段视频，10点到14点，14点到18点。“腾讯未提供10点-18点时间段以外及周末的监控视频，不能证明我的工作时间全貌，我在18点以后的工作状态被腾讯选择性删除。”并表示，该监控视频不是连续的，明显截断翻录。

对此，腾讯方面回应称，“该名前员工在离职之前的相当长时间内，无论是在岗时段、实际工作成果还是其他相关行为表现，均未能匹配对应岗位要求。尤其从2018年底起，本人拒绝履行岗位职责，多次无故缺勤及旷工，确系严重违反劳动纪律和规章制度。2019年3月，公司依法与其解除劳动关系。2019年5月-7月，深圳市劳动人事争议仲裁委员会与一审法院先后受理此案，均支持公司与其解除劳动关系的决定。”

腾讯还表示，在劳动仲裁机构与法院受理过程中，公司按照举证要求，提供包含《劳动合同》、《员工假期管理制度》、工作安排邮件、工作沟通记录、休假记录、日常管理记录、办公楼视频等在内的证据材料。视频证据仅为其中一环，用于相关争议的佐证，其内容取自日常楼宇的安全监控，并非针对单个员工设置。