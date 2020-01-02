你花了多少？圣诞节全球玩家为手机游戏大撒钱：支出达2.1亿美元

1月2日消息，据科技网站Venturebeat.com报道，美国移动分析公司Sensor Tower的一份报告显示，2019年圣诞节期间，全球范围内消费者在手机游戏应用上的支出达2.1亿美元，同比增长了8%。

这一数字高于上年同期的1.95亿美元。其中美国手机游戏玩家花费了5800万美元，比2018年圣诞节高出2%。此外，2019年圣诞节期间，全球范围内手机游戏支出占整个应用支出的比例为76%，而在美国这一比例为73%。

据Sensor Tower估计，受益于新设备销售、新移动设备用户、以及大量持有礼品卡的消费者涌入，2019年圣诞节期间，全球范围内消费者在苹果App Store和谷歌Google Play上的支出达到了2.77亿美元。这意味着这些应用商店的收入同比增长11.3%，去年同期它们的收入为2.49亿美元。

Sensor Tower称，2019年12月份App Store和Google Play这两家应用商店总营收中，约5%来自圣诞节。2019年12月份这两家应用商店的总营收接近51亿美元，比2018年12月的约47亿美元高出8%。

在2019年圣诞节期间，用户在移动应用上的支出大部分都集中在游戏类别上。

2019年圣诞节期间非游戏类应用支出为6700万美元，与去年同期的5400万美元相比增长约24%，而在所有应用支出中所占的比例比去年同期高出约2%。在App Store上，在非游戏应用支出中，像流媒体视频服务迪士尼+（Disney+）这样的娱乐类应用所占比例最高，达到24%；而在Google Play上，非游戏应用支出中所占比例最高的应用为社交应用，所占比例达16%。

2019年圣诞节期间，在全球范围内的所有应用支出中，排名第一的非游戏类应用是在线约会应用Tinder，其收入达210万美元。而对比App Store和Google Play这两个平台，消费者在App Store上的支出为1.93亿美元，较上年同期增长约16%；在Google Play上的支出大约为8400万美元，较上年同期增长约2.7%。