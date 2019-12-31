《地下城与勇士》手游发布预告片，现已开启预约

IT之家12月31日消息 昨天，在《地下城与勇士》2020发布会上，官方宣布《地下城与勇士》手游正式开启预约，现在官方也发布了一段30秒预告，一起来看一下吧。

游戏截图：

官方表示，参与官网预约的玩家在游戏上线后更能获得经典像素帽子装扮自选礼盒时装、雷米的援助、预约专属称号【忠诚冒险家】等多重福利。

预约链接：点此预约

游戏官方介绍：



多样化的职业选择一直都是《地下城与勇士》最大魅力之一，无论是凌厉的鬼剑士，落落大方的格斗家，帅气的神枪手，古灵精怪的魔法师，勇士们都将在手游中和他们重逢。同时，随着游戏的不断更新，61个经典职业也将陆续登场，并且还有一些惊喜变化带给玩家。

《地下城与勇士》最被玩家称道的，莫过于优秀的操作打击手感。而《地下城与勇士》手游的目标，则是在移动端最大程度的实现极致的动作感。为此，手游采用了“滑屏键”和“一键连招”的专属操作方式，搭配施放效果的优化，带来了同样优秀的连招系统和PK体验，更加方便玩家进行搓招，在手机上也能体验到街机厅的快感。

“打团”现如今已经是《地下城与勇士》的游戏文化，手游更是准备了独有的全新团本。罗特斯是端游中第一个遇见的使徒，将成为手游的第一个重大挑战，希望带给玩家不一样的游戏感受。当然，像“王的遗迹”、“悲鸣洞穴”这些赫赫有名的远古地下城，玩家也可以在手游中故地重游。

深渊作为《地下城与勇士》经典玩法，很多玩家曾经历过“闪光”的激动时刻，这些记忆中的史诗武器和装备，将再次在手游中出现。值得关注的是，为了适配移动端休闲社交优势，《地下城与勇士》手游也定制了很多专属玩法，比如公会对抗的遗迹争夺战，轻松娱乐的超级大乱斗等等，玩家将体验到更多的新乐趣。