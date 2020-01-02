内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>奇趣电子

10000mAh充电宝额定容量只有4000？Anker官方释疑

2020/1/2 15:30:15来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月2日消息 什么是电芯容量，什么是额定容量，常说的标称容量是指什么？智能数码周边制造商@Anker中国 在官微给出了解释，一起来看一下。

Q1:什么是电芯容量和额定容量？

电芯容量：就是我们常说的「标称容量」，指电池内多节锂电池电量之和，单位是毫安时（mAh）。

额定容量：即移动电源在实验室用最大负载功率放电测试出来的最小可放电容量，单位为毫安时（mAh），它与能给手机充多少次电紧密相关。（注：规定最大负载功率取最高输出电流能力的瓦数值。）

举个例子，下图Anker 10000mAh超薄充电宝重要的参数有：10000mAh 3.7V/37Wh，额定容量为4000mAh。这里的10000mAh就是充电宝标称容量，4000mAh是额定容量。

Q2:额定容量为什么比标称容量少这么多，是转化率问题吗？

值得注意的是，如上所述，10000mAh是电芯容量，是在3.7V的电压下计算的。用充电宝充电时，手机等设备所需要用到的输出电压为5V，所以充电宝内部电路板会把电芯的3.7V升压至5V输出再给手机充电，充电宝能输出给手机充电的容量要进行一个换算。

计算公式：理论可输出容量=电芯容量*电芯电压/5V（设备电压），以10000mAh为例，理论可输出容量=10000mAh*3.7V/5V=7400mAh，但因为充电宝在升压和充电过程中会有消耗，达不到理论值。

Q3:为什么Anker最近两款10000mAh充电宝，额定容量只有4000mAh？

Anker两款10000mAh充电宝因商详和产品上标注的额定容量为4000mAh，受到较多关注。

完整写法应该是4000mAh（TYP5V 3.6A），表示在实验室18W（5V=3.6A）最大负载功率下放电测试出来的最小可放电容量为4000mAh。（按照国家标准标注）

但，这并不意味着这款Anker充电宝的电池能力比其他款差。

如上说到，充电宝额定容量的标注受限于最高功率，如果A1231的双口输出最大功率不是5V=3.6A而是5V=2.6A，相应的，这款充电宝可以标注的额定容量就会提升。

打个可能不恰当但是好理解的比方，大家是同一个被除数（电芯容量，10000mAh），你的除数（最大输出功率，5V=3.6A）比别人大，商（额定容量，4000mAh）就会比别人小。

而除数大是希望双口同时使用时，也能带来更快的充电速度。

放个其他品牌10000mAh的额定容量标注，做示意理解。👇

从能给手机充电的次数也可以看出这款充电宝的电池能力和其他款没有明显差异。华为P30的额定容量为3650mAh，小米9的额定容量为3300mAh。

最后Anker给出建议，看一款充电宝的充电能力，更建议大家看它给手机的充电次数，根据手机电池容量就会有个大致的判断了。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：充电宝

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    