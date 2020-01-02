10000mAh充电宝额定容量只有4000？Anker官方释疑

IT之家1月2日消息 什么是电芯容量，什么是额定容量，常说的标称容量是指什么？智能数码周边制造商@Anker中国 在官微给出了解释，一起来看一下。

Q1:什么是电芯容量和额定容量？

电芯容量：就是我们常说的「标称容量」，指电池内多节锂电池电量之和，单位是毫安时（mAh）。

额定容量：即移动电源在实验室用最大负载功率放电测试出来的最小可放电容量，单位为毫安时（mAh），它与能给手机充多少次电紧密相关。（注：规定最大负载功率取最高输出电流能力的瓦数值。）

举个例子，下图Anker 10000mAh超薄充电宝重要的参数有：10000mAh 3.7V/37Wh，额定容量为4000mAh。这里的10000mAh就是充电宝标称容量，4000mAh是额定容量。

Q2:额定容量为什么比标称容量少这么多，是转化率问题吗？

值得注意的是，如上所述，10000mAh是电芯容量，是在3.7V的电压下计算的。用充电宝充电时，手机等设备所需要用到的输出电压为5V，所以充电宝内部电路板会把电芯的3.7V升压至5V输出再给手机充电，充电宝能输出给手机充电的容量要进行一个换算。

计算公式：理论可输出容量=电芯容量*电芯电压/5V（设备电压），以10000mAh为例，理论可输出容量=10000mAh*3.7V/5V=7400mAh，但因为充电宝在升压和充电过程中会有消耗，达不到理论值。

Q3:为什么Anker最近两款10000mAh充电宝，额定容量只有4000mAh？

Anker两款10000mAh充电宝因商详和产品上标注的额定容量为4000mAh，受到较多关注。

完整写法应该是4000mAh（TYP5V 3.6A），表示在实验室18W（5V=3.6A）最大负载功率下放电测试出来的最小可放电容量为4000mAh。（按照国家标准标注）

但，这并不意味着这款Anker充电宝的电池能力比其他款差。

如上说到，充电宝额定容量的标注受限于最高功率，如果A1231的双口输出最大功率不是5V=3.6A而是5V=2.6A，相应的，这款充电宝可以标注的额定容量就会提升。

打个可能不恰当但是好理解的比方，大家是同一个被除数（电芯容量，10000mAh），你的除数（最大输出功率，5V=3.6A）比别人大，商（额定容量，4000mAh）就会比别人小。

而除数大是希望双口同时使用时，也能带来更快的充电速度。

放个其他品牌10000mAh的额定容量标注，做示意理解。👇

从能给手机充电的次数也可以看出这款充电宝的电池能力和其他款没有明显差异。华为P30的额定容量为3650mAh，小米9的额定容量为3300mAh。

最后Anker给出建议，看一款充电宝的充电能力，更建议大家看它给手机的充电次数，根据手机电池容量就会有个大致的判断了。