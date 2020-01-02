荣耀赵明新年致辞：今年与华为打造“自研芯片+鸿蒙OS”新体系

IT之家1月2日消息 荣耀总裁赵明今晚发表新年致辞，赵明表示，2019行业困难前所未有，荣耀在风暴眼中站住了。2020年荣耀要起到HMS生态体系拓展的尖刀作用，与华为携手打造“自研芯片+鸿蒙OS”新体系。

在致辞中赵明透露，2020年荣耀要打造有互联网基因的全渠道品牌。继成为互联网手机第一品牌后，2020全面开启智能手机市场中国前二，智慧全场景和IoT第一品牌的冲锋之路。

以下为赵明新年致辞全文：

打造新生态，构建全场景，拓展全渠道

荣耀2020，已经出发！

各位荣耀的兄弟姐妹：

2020，战斗已经开始，大家新年快乐！

和大家同步一个好消息，在2020年的第一天，荣耀以超强的产品和成绩迎接新年，并取得开门红：狂揽年货节24项冠军！荣耀手机获京东、天猫、苏宁易购各大平台手机品类销量冠军和安卓手机销售额冠军！荣耀智慧屏更是轻松斩获4项冠军：获京东电视品类55英寸2500元以上价位段销量&销售额双冠军，天猫电视品类55英寸2000元以上价位段销量&销售额双冠军！荣耀MagicBook系列获京东14寸轻薄本销量冠军、天猫笔记本品类销量冠军；荣耀MagicWatch 2、荣耀路由、荣耀平板在各平台都是炙手可热，勇摘多项桂冠！

这就是荣耀，年轻、自信，始终在永不停歇地奔跑！

过去的2019是波澜壮阔、极不平凡的一年，值得我们铭记终生！2019年初，荣耀做出了“疾风知劲草”的预判，整个行业将加速洗牌，各个厂商底线与底牌将彻底暴露，荣耀要在“疾风”中坚持笨鸟精神，持续创新，守住底线的同时不断增加底牌，成为行业“劲草”。确实，2019的行业不仅是疾风、更是超级风暴，困难前所未有，而荣耀还有极端的外部压力。但我们负重砥砺前行，“再大的困难面前，看到的永远都是希望”，越是极端条件，越是考验厂商底线、底牌与底气。今天，我们可以自信宣告：荣耀在风暴眼中站住了！

2019年，荣耀正式启动“二级火箭”战略变轨，以“四个极具”来添加新的动力，推出“5G标杆”荣耀V30系列，荣耀20系列、荣耀9X系列，以及首款搭载鸿蒙系统的荣耀智慧屏、荣耀MagicWatch等一系列极具竞争力的产品，积极推动科技创新，持续为用户带来惊喜。

在国内，华为和荣耀成为中国市场增长最好的前二手机品牌。在618、双11两大战役中，荣耀毫无悬念地蝉联手机销量冠军，中国互联网手机第一品牌的地位不可撼动。线下渠道与阵地建设，更是稳步推进、亮点频出，全年荣耀体验店建设同比增长70%，专区专柜同比增长92%。在全球，荣耀迅速落地“1+8+N”智慧全场景战略，实现手机业务稳健增长，智能穿戴产品规模同比增长超过340%。荣耀坚持聚焦重点国家，品牌知名度大幅提升，在俄罗斯荣耀品牌知名度达84%，市场份额超过25%，屡次登顶市场第一。

在来自外部的极端压力中，荣耀海内外的兄弟们上下团结一心，排除万难，逆势争锋，以年轻敢为的精神面貌，越战越勇的战斗力，创造出一个又一个令人瞩目的荣耀时刻，感谢大家的奋力前行，赢得了市场的尊重！

沧海横流，方显英雄本色。

2020，全行业都站在发展的十字路口，这是一条没有任何模式依赖、路径依赖、风口依赖的全新赛道。荣耀冲破障碍的办法就是敢于冲锋、不留余地、背水一战、全力突围，我们所做的，或许将成为荣耀兄弟姐妹们一生当中最酷的事。

2020，在中国，我们要打造有互联网基因的全渠道品牌。继成为互联网手机第一品牌后，2020全面开启智能手机市场中国前二，智慧全场景和IoT第一品牌的冲锋之路！用做手机的思维做生态布局，划清边界，有所为有所不为。我们将继续加大研发投入，充分利用我们在网络、终端和芯片等方面的技术优势，结合分布式操作系统，围绕智能家居、智慧出行、移动办公、运动健康、影音娱乐等几大场景，与合作伙伴一起打造最好的全场景体验。

2020，荣耀敢于做新时代的唐吉诃德，我们铮铮铁骨战全球，峥嵘岁月，何惧风流！荣耀永不言败，HMS从头开启又如何！荣耀要起到HMS全新生态体系拓展的尖刀作用，发挥我们年轻军团优势，与华为品牌携手打造“自研芯片+鸿蒙OS”新体系！各个区域要积极寻找突破口，放下身段，让自己柔软灵活，路不是别人铺出来的，都是自己打出来的！

2020，荣耀迎接挑战，将效率优先、简化管理、充分授权。荣耀体系要贯彻一条：授权内的事情必须两个层级内闭环。管理团队将会加大授权力度，希望每个单元、模块、部门和员工真正绽放，让每个员工感受到自由成长和发挥的空间。荣耀品牌“年轻”、“科技”和“潮”，不是口号，而是贯穿到每个人的行动和血液中，进而感染消费者。

2020，荣耀作为一个年轻的品牌，每个在荣耀工作的都是年轻人，年轻就要勇敢，年轻就意味打破常规，快速成长，荣耀人力资源体系要给每个荣耀年轻人发挥的空间，给大家绽放的舞台。

追逐荣耀之路，注定充满挑战和崎岖；但唯有踏平坎坷，才成大道。在过去的六年，荣耀的小伙伴们一路披荆斩棘，硬生生地开出了一条路；而站在荣耀下一个六年、甚至是十年的全新起点，时代更期待着我们踏准节奏，继续砥砺前行，书写荣耀的新历史！

荣耀兄弟姐妹们渴望和呼唤2020年代的到来，我们将以自身行动做笔，书写最美的旋律，最无畏的果敢，打破所有对我们的封锁，时间一定会成为我们的朋友，天道酬勤。

2020的新征程已经开启。荣耀之路，我们一起，已经出发！

赵明

2020年1月2日