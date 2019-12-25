荣耀MagicBook Pro 锐龙版京东热卖： 35W高性能锐龙CPU，16.1英寸全面屏

从去年开始，三边窄边框笔记本开始流行，而今年的主流则是全面屏，这种设计让轻薄本变得更加美观和小巧。不久前，荣耀推出了MagicBook Pro锐龙版笔记本，引领了16.1英寸全面屏的潮流，再加上强力的AMD锐龙H系列标压移动处理器，让这款笔记本一举成为时尚潮流群体的首选。

35W标压移动锐龙，媲美桌面性能

由于搭载了16.1英寸的大屏，MagicBook Pro锐龙版笔记本机身的空间也更大，为搭载强力AMD锐龙H系列标压移动处理器提供了条件。以AMD锐龙7为例，这款处理器达到了游戏本水平，带来了比U系列更强劲和持久的性能输出。

参数方面，锐龙7 3750H为四核八线程，基准时钟频率为2.3GHz，最大加速时钟频率达到了4GHz，TDP为35W。除此之外，锐龙7 3750H还搭载了广为称道的Vega 10显卡，10组计算核心，流处理器数量达到了640个，GPU频率为1400MHz，性能不输入门级的独显。四核处理器加上强力Vega 10显卡让这款APU成为了一款“游戏级”的高配神U，应对日常应用之余，也能为电子竞技类游戏带来高画质和高帧率的体验。

众所周知，双通道大容量高频内存对于提升AMD APU性能是十分关键的。为此，荣耀MagicBook Pro锐龙版笔记本最高搭载了16GB双通道DDR4 2400内存，为锐龙7 3750H的性能释放提供流畅的通道。

对于一颗游戏级的标压移动处理器，很多小伙伴肯定会担心它的散热会不会压不住。对此，荣耀MagicBook Pro锐龙版笔记本也采用了游戏本级的双风扇散热，还采用了降噪黑科技。

散热风扇升级为了荣耀鲨鱼鳍风扇2.0，风量相较普通风扇提升了20%，风扇马达也是游戏本级别，转速更高。与一般轻薄本的单热管不同，荣耀MagicBook Pro锐龙版笔记本采用了双热管设计，共同为一块处理器导热。双风扇还可智能联动，可以有效平衡风量和风扇噪声，同时风扇采用了弦波驱动技术，可以降低马达噪音。总的来看，搭载锐龙7 3750H的荣耀MagicBook Pro锐龙版可以达到“静若处子，动若脱兔”的性能表现，更是符合年轻人多方面的应用。

16.1英寸全面屏，更沉浸

由于采用了全面屏的设计，搭载16.1英寸的屏幕的荣耀MagicBook Pro锐龙版也仅仅是原来15.6英寸笔记本的大小。

单单从真机图中就可以看出，4.9mm边框、90%屏占比的大屏带来了非常震撼的视觉冲击力，无论是工作、观看视频还是打游戏都会有更沉浸的体验。

荣耀MagicBook Pro锐龙版搭载了16.1英寸的IPS屏，1920*1080分辨率，色域达到了100% sRGB，色彩显示更加清晰饱满。

在笔记本整体设计方面，荣耀MagicBook Pro锐龙版采用了高品质的铝合金材质，金属质感更加细腻，强度更高。笔记本的整体厚度为16.9mm，重量约1.7kg。

荣耀MagicBook Pro锐龙版还搭载了隐藏式摄像头，不用的时候就隐藏在键盘下面，用的时候按压就能弹出；接口方面，采用了全功能USB-C接口，充电、传数据、接显示器无所不能，除此之外还有三个USB 3.0接口、一个HDMI接口和一个耳麦接口，作为一款超薄本，接口相当的齐全。

Linux系统加持，性价比爆棚

作为一款设计精美、性能强大的大屏轻薄本，荣耀MagicBook Pro锐龙版的性价比还出奇的高，Linux系统的锐龙5版3999元起，锐龙7版4299元起。目前，该笔记本搭载的是深度Deepin操作系统，这是一款国内广受欢迎的Linux发行版，像微软Chromium Edge、讯飞输入法、腾讯QQ等众多软件都已经推出了Linux版本，未来生态也会更加的完善。如果用不惯Linux，用户也可自行更换其他操作系统。

荣耀MagicBook Pro锐龙版更加适合热爱潮流的时尚群体，这款笔记本可以满足用户对于颜值的高要求，16.1英寸90%的屏占比也可以为工作和影音提供更加沉浸的体验，同时35W TDP的标压移动锐龙处理器也让大型应用和竞技网游得以流畅运行。

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