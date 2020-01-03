318万粉丝的常程微博开始小米化，海量“联想手机”内容还未删除

IT之家1月3日消息 昨天上午，小米创办人、董事长兼CEO雷军发文表示，2020年第一个工作日，欢迎常程加入小米，担任小米集团副总裁，负责手机产品规划。

随后，常程在微博发文确认加入小米，并表示“2020的第一天将为梦想而努力”。而1月3日一早，小米副总裁常程还像往常一样早起，并且已经换上了小米CC9 Pro手机，还发了一条小米手表Color将在今天上午10点开售的消息。

常程微博已经将认证由原来的联想集团副总裁更改为“小米集团副总裁”，另外还有微博VLOG博主。其微博首页的背景图也逐步去除了联想集团的内容。不过从联想集团副总裁到小米集团副总裁，这种转变可不是一时半会就会消除的，何况是常程刚刚从联想离职不到1个月，马上就入职小米，其微博内容上还存在大量的联想手机内容。新的一年，常程的微博内容将是小米化，这对于他来说估计已经是轻车熟路了。

2019年12月31日，前联想集团副总裁、ZUK CEO常程正式确认从联想离职。此前，联想集团回应称，常程长期奋斗在竞争激烈的手机一线，承受了巨大的业务压力，家庭聚少离多，基于个人身体健康和希望更多精力照顾家庭的原因，常程近期提出离职。

公开资料显示，常程于2000年加入联想，担任笔记本事业部研发总监；2011年，任联想集团副总裁兼移动端到端软件平台总经理，联想乐商店和茄子快传，同时参与研发联想Yoga平板电脑和联想K900智能手机；2015年6月，出任ZUK手机品牌CEO。