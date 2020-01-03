Box首席执行官：大多数人会用隐私换取谷歌服务

北京时间1月3日早间消息，据外媒报道，Box公司首席执行官亚伦·莱维（Aaron Levie）周四在接受CNBC采访时表示，大多数人都愿意放弃在线隐私，换取谷歌等公司的服务。

莱维向CNBC《收市钟声》（Closing Bell）栏目所做出的评论是对周三生效的加州全面数据隐私法的回应。根据这项立法，人们可以要求公司披露他们收集的个人数据以及使用这些数据的方式。

用户还可以要求公司删除他们的数据，并防止将其出售给第三方实体。

莱维认为，从理论上讲，《加州消费者隐私法》确实会对依赖用户数据销售广告的互联网公司的商业模式带来"巨大影响"，尤其是在全国范围内颁布类似法律的情况下。

但是，在实际应用中，他表示，除了合规成本外，此类法律可能并不会对企业产生重大影响。

莱维的公司提供基于云的协作和文件共享软件，他说，"我确实认为，这将给消费者带来终极考验，促使他们对下述问题真正做出决定：我们从这些服务中获得的价值是否值得我们放弃的个人的一些隐私数据？"

"还有。。。一般来说，我认为大多数消费者都会进行这种交易，因为人们从中获得的体验和使用的应用App确实给生活带来了很多价值。"

莱维表示，事实上，一项国家隐私法可能会给科技公司的声誉带来福音。近年来，科技公司在保护用户数据的方式以及如何将数据货币化等方面均受到了严格审查。

他说："我认为，增加这一层控制、这一层透明、这一层可视性，将是重建消费者信任、最终让消费者自行选择个人隐私数据处理方式的一个极其重要的步骤。"

加州民主党州长加文·纽森（Gavin Newsom）在10月份签署了该州的数据隐私法。

州总检察长办公室进行的一项研究认为，这项法律可能会使公司损失总计550亿美元的初始合规成本。

这项法律借鉴了欧盟数据隐私条例的一些内容，将从7月1日开始执行。