外媒：谷歌企业文化“面目全非”，员工与领导分歧加大

北京时间1月2日早间消息，不久前，谷歌联合创始人退位让贤，这标志着一个时代的结束。为什么会这样？原因不明。不过许多知情者认为，2019年谷歌发起一场文化变革。不论是全员会议、人力资源流程还是管理透明度，全都有了变化。

外人也看到了变化，Andreessen Horowitz合伙人马丁·卡萨多（Martin Casado）2019年夏天曾说：“那里到底怎么了？现在谷歌人才流失的速度真的很惊人。”

员工们说2018年是一个转折点。当时谷歌设立一个秘密项目，名叫Project Dragonfly（蜻蜓计划），准备开发过滤搜索引擎。后来因为员工反对，谷歌取消项目。有些员工感到失望并离职。

拉斐尔·莱维恩（Raph Levien）之前在谷歌工作11年，离开时他是一名Level 6员工。莱维恩说：“放在几年以前，这样的事情是不可能出现的，谷歌以前不可能秘密设立存在伦理担忧的项目，它越过了红线，造成了误导。很明显，谷歌变了。”莱维恩并没有参与蜻蜓项目，但他还是因此离开。

软件工程师罗伯特·罗德（Robert Lord）认为，以前谷歌文化推崇自由和开放性思维，但现在离得越来越远。罗德只在谷歌工作不到一年就离开了。

还有一件事也让员工失望。Android联合创始人安迪·鲁宾（Andy Rubin）卷入性骚扰丑闻，离开时谷歌向他支付巨额分手费。鲁宾虽然极力否认，但愤怒的员工还是发起罢工运动。罗德说：“发奖金的时候，我觉得自己的肚子被人狠狠揍了一拳。我的确觉得我是在给一家邪恶的大公司工作。”

科林·麦克米伦（Colin McMillen）在谷歌工作9年，2019年年初时离开，他觉得自己不再是组织的一部分，他还认为，在过去一年里谷歌出现各种危机，领导层处理不当。

一些在谷歌工作多年的老员工也认为，谷歌员工总数已经超过10万人，当中许多是承包商，企业文化的确变了。

纽约创业公司Oso的CEO格雷砍厄姆·诺雷（Graham Neray）透露说，有一些从谷歌老员工离开后曾到Oso面试，他们说谷歌太庞大太官僚，很难为员工带来改变；他们还提到组织大调整和一些部门（比如谷歌云平台部门）前景不确定。

一位不愿透露姓名的谷歌前员工向媒体表示，说最近几年高层越来越强调员工数，公司不愿意淘汰能力较弱的团队成员，结果影响了组织。

在过去一年里，谷歌员工和领导之间的分歧越来越大，这不是谷歌创始人希望看到的。2011年佩奇成为谷歌CEO，他当时研究过一个问题：为什么企业会因为太大太迟钝而失败？在谷歌工作12年、现在已经离职的克莱尔·斯泰普尔顿（Claire Stapleton）说：“真让人伤心，佩奇害怕事情发生，但它们真的发生了。”

斯泰普尔顿还说：“在人事、流程和HR方面，佩奇总是强调说谷歌要坦率，要进步。对于技术，对于谷歌有能力让用户过得更好，对于解放人类追求艺术，佩奇是很乐观的。”

听到抱怨之后，谷歌终于行动起来。去年1月，谷歌对人力资源部门进行调整。但在老员工看来，这次大调整没有带来本质变化，员工与权力仍然隔得很开。员工们说，当他们汇报时，不是与所在组织、所在地区的人力资源负责人联系，而且还要排队等待。正因如此，员工们认为自己反映问题时，听取意见的只是一些没有专业知识、不理解现实状况的人。

年初时，斯泰普尔顿曾联系HR部门，结果请求转移到芝加哥一个呼叫中心，当时与她交谈的是一名年轻男子，刚从大学毕业。斯泰普尔顿告诉这位接待者，说她与自己的主管有点小摩擦，当时接待者给她提了一个糟糕的建议，让她带自己的主管去喝酒。

也许，太过庞大的谷歌真的应该好好想想，如何去改变。