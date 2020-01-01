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实用！谷歌Chrome浏览器Windows 10版新增全局媒体播放控件

2020/1/1 7:35:15来源：IT之家作者：玄隐责编：玄隐评论：

IT之家1月1日消息 谷歌一直在研究Chrome浏览器的全局媒体控件功能，该功能可让你控制在后台播放的媒体内容，你可以直接从浏览器工具栏控制在Chrome中播放的视频和音乐。

整个周末，谷歌对Windows 10上的Chrome浏览器进行了无提示更改，从而带来了从浏览器工具栏中控制媒体播放按钮的功能。安装服务器端更新后，媒体播放控件已经可用，而用户无需首先手动启用flag标志。

该更新正在逐步推出，并将在接下来的几天内安装在所有Chrome 79版本上，但你始终可以转到flag菜单并手动触发新的媒体播放控件。

在Chrome中启用媒体播放控件

  • 启动Google Chrome浏览器

  • 转到chrome://flags菜单，然后搜索“Global media controls”。

  • 启用该flag，并在询问时重新启动浏览器。

浏览器重新启动后，只要你在后台或前台播放媒体，都应在工具栏中显示一个播放按钮。

如果看不到该选项，请前往YouTube并播放视频。地址栏旁边将显示一个播放按钮，单击该按钮将显示媒体内容的元数据-标题、内容来源以及播放/暂停和跳过按钮。

Chrome浏览器的媒体控件功能不仅限于YouTube。它适用于所有现代网站，例如Spotify，Netflix，Amazon Prime，Dailymotion和Microsoft。

这是一个很小的更新，但是由于你不再需要查找正在播放声音的标签页时，它会非常有用。

还需要指出的是，微软也在研究基于Chromium的Edge浏览器的媒体控件。其他基于Chromium的浏览器也将在未来几个月内收到媒体播放控件。

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关键词：Chrome浏览器Windows 10

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