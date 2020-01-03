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张忠谋谈三星：台积电暂时占优，但还没赢得整个战争

2020/1/3 12:18:26来源：TechWeb作者：宋星责编：骑士评论：

1月3日消息，台积电创始人张忠谋日前在接受媒体采访时谈到了竞争对手三星电子，他表示，目前台积电暂时占优。

台积电

张忠谋称，三星电子是很厉害的对手，目前台积电暂时占优势，但台积电跟三星的战争绝对还没结束，台积电还没有赢。

张忠谋表示，台积电只是赢了一、两场battle（战役），可是整个war（战争）还没有赢。

张忠谋还谈到，三星的管理是很霸道的，也不是英特尔或台积电模式，是它自己的模式。谈论模式，必须考虑到，这家企业是什么民族、什么文化。

台积电已在规划3纳米制程量产。今年早些时候，台湾媒体曾报道，台积电位于台湾南科的3纳米厂环评已在去年顺利通过，落脚在新竹的3纳米研发厂房环评，也顺利通过初审，待环评大会确认结论后，预计可顺利赶上量产时程。

台媒称，台积电也透露持续深耕台湾的决心，预计把五年后的2纳米厂研发及量产都放在新竹。

周四，三星电子领导人李在镕表示，该公司计划采用正在开发的最新3纳米全栅极(gate-all-around，简称GAA)工艺技术来制造尖端芯片，并提供给全球客户。

台积电成立于1987年，是全球最大的晶圆专工半导体制造厂，客户包括苹果、高通等。其总部位于台湾新竹的新竹科学工业园区。台积电公司股票在台湾证券交易所上市，股票代码为2330，另有美国存托凭证在美国纽约证券交易所挂牌交易，股票代号为TSM。

周四收盘，台积电(NYSE:TSM)上涨3.34%至60.04美元，总市值约3113.72亿美元。

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关键词：台积电三星

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