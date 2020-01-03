GSMA庞策：当前全球5G用户1000万，年底将超1.7亿

1月3日，奔向2020--尚·5G新商业论坛在北京召开。GSMA大中华区战略合作总经理庞策在发言中表示，GSMA最近统计，截至2019年底，全球已经有46张5G网络在22个国家和地区商用，另外有23张5G FWA网络在16个国家和地区商用。目前，全球5G用户数约1000万，其中韩国用户数近500万。

预计2020年，全球将有170家运营商商用5G网络，用户数超过1.7亿，占总体移动用户数的20%。

预计到2025年，全球5G用户数将达到17.7亿，中国5G用户数将达到7.86亿，占全球5G用户数的45%。届时，5G在各个国家的渗透率都会大幅提升，分别达到：韩国66%，美国51%，日本49%，中国47%。

基于2019年9-11月Ookla 5G speedtest数据，全球各个国家5G速度均超过4G速度的5倍，美国5G因为采用毫米波技术，速度达到4G的13倍。当前阶段，因为除美国、日本外，全球运营商均采用NSA组网，导致对时延方面的改进并不大。

2019年，GSMA在全球发布5G指引，提出5G发展机遇框架模型，模型由“已知的已知”、“已知的未知”和“未知的未知”三部分构成。已知的已知，更多的是指增强移动宽带业务带来的变化，让消费者用户有更好的视频体验；已知的未知，体现在5G和其他技术结合为垂直行业赋能；未知的未知，指5G和人工智能、大数据、边缘计算等新兴技术结合，带来更大的想象空间。

GSMA智库引用爱立信在市场咨询方面的一些报告，分析了5G为医疗、制造、交通、能源等十大行业带来的市场机遇。预计到2030年，5G新增产业数字化市场机遇将达到1.5万亿美元，运营商在其中7000亿美元的市场上有机会：5G连接及基础设计占2320亿，5G业务使能平台3830亿，5G应用850亿。