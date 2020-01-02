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中国移动第三批采购8350台5G试验型终端，9家企业中标

2020/1/2 15:53:42来源：C114中国通信网作者：焦焦责编：远洋评论：

近日，中国移动5G试验型终端第三批集采中标候选人公示，华为终端有限公司、北京普天太力通信科技有限公司、维沃移动通信有限公司等9家企业中标。

据招标公告显示，中国移动5G试验型终端第三批集采，共采购8350台终端，采购的产品包括：

5G智能手机-5000元以上（含5000元），总数量约4000台；5G智能手机-5000元以下（不含5000元），总数量约2500台；5G数据类终端，总数量约250台；5G+VR分体类终端，总数量约400套；5G+VR一体类终端，总数量约400套；5G+AR分体类终端，总数量约400套；5G+AR一体类终端，总数量约400套。

本项目采用混合招标，根据5G试验型终端的种类划分为7个标包，具体划分如下：

中标候选人的投标报价及中标情况如下：

值得注意的是，本次5G智能手机5000元以上的中标候选人是普天太力、维沃移动和实丰科技3家。除维沃移动是为自家手机品牌VIVO参与竞标，其他两家均为其各自合作伙伴终端参与投标。从普天太力的官网了解到，普天太力与华为是合作伙伴，本次参与竞标的5G智能手机应是为华为手机。深圳实丰科技为深圳爱施德的控股子公司，而爱施德是三星在华的老合作伙伴，则可以看出，深圳实丰科技此次参与竞标的5G智能手机应是三星手机。

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关键词：中国移动5G

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