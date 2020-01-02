近日，中国移动和华为完成全球首个无人机5G高空基站应急通信测试，高空无人机基站飞行200m高空时覆盖能力超过6.5KM。

此次测试是全球首例以无人机加5G通信系统的覆盖能力验证，进一步验证5G高空基站方案的可行性及落地性，为今后的抗震救灾工作提供更加优质的应急通信方案，在更多的场景下发挥更大的作用。

本次试点在河北雄安新区进行，采用系留式无人机+5G高空基站充分验证方案的可行性，在测试环境方面，需要充分考虑站点选择、站点勘察、测试路线、空域申请以及天气等诸多因素；在组网方面，需要考虑端到端方案系统方案，其中：

无线基站方案：采用华为4/5G双模BOOKRRU+定制全向天线，体积更小，重量更轻，便于随身带，该方案是实现5G高空信号覆盖的重大突破。

传输方案：4G已打通BBU经便携卫星回传设备与核心网连接的路径，5G目前通过地面链路与SA核心网连接，后续进行信号适配后即可打通便携卫星回传通路。

核心网方案：采用SA架构，与南京大区核心网相连。

供电方案：光电系留缆供电，可达到持续覆盖。

经过在不同场景下的多次验证，最终实现无人机上电，不起飞时，测试近点实现了信号强度-68dBm及上行速率100Mbps，下行速率600Mbps的效果；无人机上电，高空飞行至200m时，维持4小时，实现最大覆盖范围达到6.5km。

本次试点的成功，为推动无人机5G高空基站通信技术提供了有利的技术支持。未来，中国移动将继续和华为深入研究，进一步发挥高空基站通信技术的价值和作用。