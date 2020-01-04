三星新机皇Galaxy S20系列宣传片曝光：2月11日发布

IT之家1月4日消息 时值2020年年初，网上也有越来越多有关三星下一代Galaxy S系列旗舰手机的爆料。今日XDA开发者Max Winebach在推特上公布了一段泄露的三星预热视频，其中包含有三星下一代旗舰Galaxy S20以及新一代Fold手机的相关信息，一起来看一下。

值得注意的是在预告片的最后三星还给出了新品发布会的准确时间：2020年2月11日。同时Max Winebach表示视频中左侧的凸起暗示Galaxy S20的相机模块，而右侧的则暗示了下一代Galaxy Fold。

根据此前消息显示，全新三星Galaxy S20系列共有6.2英寸、6.7英寸与6.9英寸三款，将搭载骁龙865或Exynos990处理器，首次用上LPDDR5内存。而且三款新机所配的Infinity-O Dynamic AMOLED曲面屏都将支持120Hz刷新率，另外新机的电池容量也将提升。同时，三星Galaxy S20将采用12MP的主摄，但会改用1/1.76英寸的大底，而三星Galaxy S20+则搭载一亿像素主摄和采用1/1.33英寸的大底，并首次采用9合一技术，长焦镜头还支持5倍光学变焦和100倍数码变焦功能。

至于三星Galaxy S20系列手机具体的配置信息就由官方在2020年2月11日为大家揭晓吧，敬请期待。