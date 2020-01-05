部分抢票软件涉嫌虚假宣传，律师：本质还是黄牛

IT之家1月5日消息 春节将至，一年一度的春运也已拉开帷幕，越来越多的旅客也已经开始购买回乡的火车票。除了12306外也有很多人选择通过抢票软件购票。但这些抢票软件真的有用吗？

据中国之声报道，有记者对一些抢票软件用户进行采访后发现，部分用户每次甚至都要用四五种软件同时抢票。用户表示，要选择加速包然后发给亲朋好友来让他们帮助“加速”，这样一来抢票的几率会大一点，一张300多元的票有时甚至要多花一半的钱才能抢到。据该名用户反映，这类抢票软件抢到票的几率也并不是十分的高，而且隐形消费也很多：比如50元保险费等。而且这类隐形消费即使抢票失败也是不能退的。

对此有律师表示，部分抢票软件涉嫌虚假宣传。北京律师协会消费者权益法律专业委员会主任芦云表示，目前部分抢票软件本来没有抢票的能力但却用夸大宣传的方式来获取不正当利益，这种举动涉嫌虚假宣传甚至是诈骗：“第三方购票平台在宣传的时候，甚至在销售的时候，有故意夸大宣传或者虚假宣传的行为，可能还需要承担退一赔三的责任。”

而对于先前用户提到的抢票软件的“隐形消费”行为，芦云则表示这类抢票软件和此前的倒票黄牛并没有实质区别：“早些年是黄牛倒卖非实名制的票，现在是通过这种技术手段去加价购票，核心就是在基础票价之上还需要付额外的费用。”

有12306工作人员在先前接受采访时表示，今年已屏蔽掉多个抢票软件的渠道，而且目前12306官方也已推出了“候补抢票”功能，帮助旅客顺利“抢票”。