李楠会加入小米吗？本人回应

IT之家1月5日消息 继去年前金立集团总裁卢伟冰加盟小米后，今年原联想集团副总裁常程和小辣椒手机创始人王晓雁也都相继加入小米，对此不少网友好奇前魅族CMO兼公司高级副总裁的李楠会不会也加入小米呢？对此，李楠本人在知乎进行了回应。

李楠称：“智能手机的战场都要消失了还去小米干啥......”、“Bandless brand和下沉市场之战都打出了拼多多还去厂牌干啥”、“还是面向未来干点事情吧......”

李楠还附上了自己2018年底发布的名为《纠结手机之战？但是，战场开始消失了》的一篇文章，文章中称智能手机这个战场，正在开始消失：

智能汽车和智能音箱，会通过语音和AI 削弱手机的活跃

手环会因为柔性屏幕有更大的展示面积，会削弱手机Push消息带来的活跃

真无线耳机TWS 会通过更好的语音识别和AI 带来新的交互粘性，削弱手机的活跃

5G高效低功耗的IOT网络部署完成后，越来越多的自行车，电冰箱，甚至鞋，背包都具备联网能力之后，手机作为一个统一个人设备的互联网接入节点的能力，也被削弱。

柔性屏幕可以让Pad轻易的折叠成较小的尺寸，配合真无线耳机会威胁手机。

柔性屏幕配合高性能ARM平台和生产力OS ，Pad还可能蚕食笔记本市场。

生物识别技术可以很容易的在不同的设备上识别个人，匹配统一的云端数据。

据悉，离开手机行业的李楠成立了一家名为珠海市怒喵科技有限公司的科技公司。该公司成立于2019年9月19日，注册资本114.286万元人民币，主要经营范围包括网络科技、信息科技、网络工程领域内的技术转让、玩具、广告设计、日用杂货、化妆品、花、草及植物、建筑建材等等。