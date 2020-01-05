男子有偿抢票被判刑，加价抢票的平台为何没事？

IT之家1月5日消息据澎湃新闻报道，2017年，江西青年刘金福利用抢票软件，在12306网站上订购火车票，以每张50到200元的加价倒卖给购票人，非法获利31万余元，涉案火车票票面额123万多元。两年后刘金福案发、落网，一审被判处有期徒刑1年6个月，并处罚金124万元。

据悉，刘金福以1500至4500元不等的价格在网上购买抢票软件，以30元/万个的价格购买“打码”，以2740元的价格购买了12306网站实名注册账号935个，用于在12306网站上进行抢票操作。从2018年4月至2019年2月，刘金福先后倒卖火车票3749张。据介绍，他代购时，首先必须获得其他旅客身份信息，之后再登录他人12306，以一名普通旅客身份去和其他人展开刷屏竞争，最终买到车票。

一审判决后刘金福上诉，两名律师做无罪辩护。理由是，刘金福收取的是服务费，不是对车票的加价，且没控制票源。2019年11月30日，南昌铁路运输中级法院二审公开审理此案，二审判决还没结果。

刘金福认为，如果自己违法，“那携程等第三方平台的抢票软件也涉嫌违法”。刘金福还实名举报了携程网、飞猪网、高铁管家等抢票软件，公安机关回复是查无实据。

庭审时，检方举例说，刘金福在2019年春节期间，将9元一张的车票加价120元售卖给他人。所以，他们要求维持原判。刘金福的律师解释说，他自始至终没取得火车票所有权，不符合先买后卖的倒卖火车票含义。

日前，铁路部门表示，因为网络售票黄牛和抢票软件依附于12306系统，他们通过自动刷新页面，给12306服务系统增加较大的压力，又挤占12036服务器的服务宽带，影响乘客正常购票，扰乱了乘客公平、正常购票的秩序，近来已经封掉多个网上抢票软件。铁路部门的人士还介绍，使用这些抢票软件之前，用户需要授权平台使用自己的12306购票账号及密码。在授权过程中，这些平台还会获取旅客账户中的所有常用联系人的姓名与身份证号等信息，可能带来信息泄露风险，建议乘客到官方网站12306购票。