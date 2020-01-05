12306出招抢票软件，技术黄牛生意要“黄”？

这个春运，黄牛党们的生意不太好做。

不管是平台型第三方抢票软件的付费加速功能、还是今年12306系统推出的官方抢票渠道“候补购票”，都对黄牛们的生意造成一定的冲击。

往后的春运，我们还需要黄牛吗？

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2019年春运期间，12306系统迎来升级。中国铁道科学研究院12306技术部主任单杏花表示，抢票软件的使用会降低其他手动查询用户的速度，进而导致系统延迟。据悉，为了保障购票用户权益，目前，12306官方已经屏蔽了许多抢票端口，并推出了“官方抢票”的“候补功能”。

单杏花强调，抢票软件抢的都是其他用户的退票，系统没票的时候，即便花了钱也抢不到票。

除了屏蔽抢票软件接口，12306还推出了“官方抢票”的“候补功能”。

单杏花说，“候补购票这个功能，如果无票了，可以把需求提交到我们12306的系统里头。系统如果遇到有旅客退签返回的车票，或者说铁路根据列车能力情况加挂而增加的车票，就可以去优先配给已经排队进来等候的人。

猎云网了解到，以往在有退票的情况下，抢票软件真正提高抢票成功率的秘诀在于：更大的带宽和更快的刷票速度。而官方采用的技术手段，让抢票软件的优势转为了劣势：软件刷票频率越高，反而容易被官方系统识别后屏蔽掉或放入慢速队列中。

其次，即使有抢票软件没有被系统屏蔽，其发挥作用的前提，也是系统里要有退票。官方“候补购票”功能的推出，则从一定程度上保证了通过官方候补购票的用户对系统里退票的优先获得权。对于匹配需求的退票，12306会根据线上排队的次序，逐个兑现火车票。

抢票软件被屏蔽，加速包还能起作用吗？

猎云网所在的一个火车票交流群里，不断地有人发来抢票软件的“求助力”的链接，群友们互相约人帮自己点链接。

图源：火车票交流群截图

有使用加速包的用户表示，觉得购买加速包抢票软件会增加更多节点、算力、资源或网速等，提高抢票的成功率。

但知乎上有网友测试发现，实际上，无论抢票软件是否被屏蔽，加了加速包的软件的刷票速度与没有加速包时是都是一样的。

该网友称，加速包实际上只是抢票软件企业的一种“空手套白狼”的营销工具，并未起到加速作用。而在抢票软件中设置加速包的目的，就是让用户以为真的加速了，从而促使用户进行转发和分享让好友助力或者自己付费购买，以获取更多加速包。这样一来，抢票软件不仅赚到了钱，也提高了知名度，还可以获得新的注册用户。

图源：知乎页面截图

据央视财经报道，有消费者表示，花50元购买某抢票软件的会员后，还是一次都没有抢到票。该消费者称，自己每年都要选择四五种软件同时抢票，十几年来通过抢票软件一共只抢到5次票，如果花50元买“加速包”，抢不到也不退钱。

1月3日晚，猎云网用智行火车票、携程旅行等抢票软件购买车票时发现，软件仍正常运行，且仍向用户提供“加速包”、“安心抢”、“VIP抢票”等产品，价格从0-50元不等。

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按官方的说法，理论上来说，通过官方渠道购票，成功率要比用抢票软件大得多，挂了候补至少能抢到票吧？然而，猎云网看到的情况并非如此。

1月3日，中国铁路发布消息称，自2019年12月12日铁路春运售票开始以来，截至目前售票超过3亿张。1月2日，铁路部门发售2020年1月31日车票，当日全国铁路共售出车票1633.1张，其中铁路12306网售票占总售票量的88.4%，创下互联网售票量新高。

有网友吐槽：你卖了多少张都没用，你看看大家买到票了吗？多位网友表示，已经候补十多天，车票却丝毫未见动静。

图源：微博截图

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“有人认识黄牛吗？买不到回家的票了，求黄牛的联系方式。”火车票抢票群里的一位群友发问。

猎云网在某社交软件上搜索“火车票”、“抢票”、“黄牛”等关键词找到了多个分享购票信息和提供抢票服务的群。

猎云网申请加入的其中一个接近500人的抢票群，进群后收到添加客服（黄牛）的相关提示。猎云网根据提示添加客服后说明了买票需求并询问买票流程。

黄牛给购票者的购票流程一般为：求购者提供身份证和电话号码，黄牛用自己的账号订好票，发截图给求购者确认无误后，黄牛向求购者提供账号密码，求购者自行登录支付票款，之后再自己拿着身份证到火车站售票处或代售点取票。手续费收费100元-120元不等。

图源：猎云网与黄牛的聊天页面截图

猎云网问下单后多久可以抢到票时，黄牛称：“具体得看官网放票情况，一般是一个星期内，快的话当天都能出票。”

相较“等了十多天都未见动静”的候补票，黄牛的效率明显更高，回家心切的人，还是会主动找到黄牛，他们相信，黄牛总会有办法。

但也有人好奇：都是用抢票软件买票，为什么黄牛总能轻轻松拿到票还做着买卖呢？

猎云网了解到，实际上，黄牛用的抢票软件和普通用户能在市面上的应用商店看到的抢票软件有所不同。

传统的黄牛做的是线下的买卖，随着互联网购票通道的开放，黄牛们的业务也从线下转移到线上，不懂点技术，是做不好这门生意的。现在的黄牛已经形成了一条完整产业链条：上游是一群专门开发抢票软件的开发者；中游，是利用这些抢票软件刷票的黄牛；下游则是通过各种互联网渠道（如QQ群、微信群、贴吧等）或线下渠道收集购票需求或售票的黄牛。

据文章《一个黄牛的春运江湖》介绍，现在的很多黄牛都是“技术高手”，此前12306官方曾为了防范黄牛设置了图片验证码，“难倒”了普通消费者，却没能难倒黄牛，利用程序内置算法自动识别或第三方打码平台自动识别验证码破解了这一关后，黄牛还是可以继续刷票。

专职黄牛会配备高配置的硬件、专业的抢票软件等设备，近些年，12306不断升级，实行买票实名制、设置图片验证码，以及2019年新开通的“候补购票”功能，都是为了防范黄牛的各种专业抢票软件而设置的。

黄牛是怎么做买卖的呢？

据了解，黄牛先用软件生成的虚假身份信息或从顾客那儿收集到的身份证信息进行大量锁票，尤其是热门路线的车票；当有人找上门来买票，黄牛会先立刻将票退掉并用顾客的身份信息买票，向顾客收取100元以上的服务费。

上述文章介绍称，黄牛们有自己的一套“征信系统”：凡是抢到票不要或者是拿到票后不支付服务费的人，都会一律被纳入“征信系统”，永远不再帮其抢票。

有报道称，春运期间代抢火车票收入不菲，普通黄牛能赚到上万，顶极的大牛整个春运下来收入甚至能达到几十万。

12306屏蔽购票网站和开通“候补购票”后，黄牛的生意虽受到一定程度的冲击，但从实际情况来看，当购票成为大难题的时候，还是有不少人求助黄牛。

对于黄牛收钱代抢票是否应当取缔，这在当前争议颇大。但不可否认的是，在当下的春运市场，有人“恨”黄牛，但又无法完全离开黄牛。