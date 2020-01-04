2020淘宝年货节预热：跨店满200减15元、9.9元疯抢秒杀

IT之家1月4日消息 2020年淘宝年货节序幕现已拉开，1月3日-5日狂欢预热，1月6日-10日热卖开售，全场跨店满200减15元、满1000减50元，多买多减，上不封顶；6日0点抢第二件半价、前n分钟让利巅峰 ，限时折上折；疯抢5折大额神券，9.9元疯抢秒杀，点此前往。
活动时间：
活动预热期：1月3日 - 1月5日
正式活动期：1月6日 - 1月10日
年货节玩法：
基础玩法：会场热卖+尖货包邮+跨店满200减15/满1000减50
特殊玩法： 前n时（件）n折
玩法会场：限时优惠会场+万券齐发会场
爆款商品：9.9元疯抢秒杀
• 2020淘宝年货节分会场入口一览：
• 精选会场类 - 源头好货 | 全球年货 | 咸鱼优品 | 美食生鲜 | 宠物花鸟
• 数码家居类 - 潮流数码 | 精品家电 | 文教乐器 | 运动户外
• 服饰鞋靴类 - 潮流男装 | 时髦女装 | 品质男鞋 | 潮流女鞋 | 时髦内衣
• 居家生活类 - 生活百货 | 家纺家饰 | 个性定制 | 服饰配饰
• 美妆母婴类 - 潮流美妆 | 箱包配件 | 珠宝饰品 | 母婴潮品 | 童装玩具
• 火辣的价格、火辣的商品，更多促销优惠访问辣品（www.lapin365.com）
• 搜索“辣品”可关注辣品官方微博、微信公众号账号。