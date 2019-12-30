淘宝发布2019年度入坑账单：全民vlog，李佳琦OMG买它

IT之家12月30日消息 今天淘宝还盘点了2019年度入坑账单，今年你进了几个坑呢？这十大坑分别是你vlog了吗、国潮崛起、国风正流行、吃货的品格、垃圾要分类、猫猫猫猫狗、全民潮玩、为颜值买单、OMG买它、5G的速度。

以IT之家编辑为例，2019年一共消费了1711元，十大消费趋势成功入坑2个，打败了全国56%的淘宝用户。