淘宝发布2019年度入坑账单：全民vlog，李佳琦OMG买它

IT之家12月30日消息 今天淘宝还盘点了2019年度入坑账单，今年你进了几个坑呢？这十大坑分别是你vlog了吗、国潮崛起、国风正流行、吃货的品格、垃圾要分类、猫猫猫猫狗、全民潮玩、为颜值买单、OMG买它、5G的速度。
以IT之家编辑为例，2019年一共消费了1711元，十大消费趋势成功入坑2个，打败了全国56%的淘宝用户。
2019年，中国迎来了全民vlog时代，31岁-35岁的女性成为vlogger里的中流砥柱；长三角购买力不容小觑，上海、杭州、南京均入列vlog装备购买力排行Top 10；
2019年，上千万年轻人在淘宝上搜索“故宫”相关产品，中国文化元素备受推崇；大白兔唇膏从18年火到19年，其联名款香水更是上线当天3秒售罄。
武汉洪山区进入2019年汉服购买力地区排行榜TOP10，购买力赶超整个杭州。过去一年，汉服搜索量翻了两翻，价值10万的高定汉服今年亮相淘宝造物节。
与去年相比，“一人食餐具”搜索热度提升200倍，2019年人们在淘宝上吃掉了1亿多包螺狮粉，酸臭味可以环绕整个地球。
上海垃圾分类准则公布后，长沙人民未雨绸缪，垃圾分类搜索次数同比提升1924%。今年双11，分类垃圾桶在预售期间累计卖出56万个，预售成交额同比大涨将近200%。
猫文化在2019年大爆发，带火一批网红猫主播，2019年淘宝上猫粮的购买量是狗粮的1.6倍。
淘宝玩家对任天堂游戏的痴迷度同比去年猛增4成.2019年盲盒大火，上海的盲盒消费力位居全国榜首，是成都的5倍。
今年双11期间，男士彩妆畅销榜TOP10里，有7款是素颜霜，2019年平均每天至少1万个00后上淘宝囤面膜。
OMG买它，李佳琦2019年累计直播超1000小时，堪称直播狂人。2019年，在淘宝直播上能找到5万农人主播，带货40亿农产品。
2020年开始已经太晚，没有人愿意等到2020年底才有5G。南京浦口区位列“5G手机”搜索区域排行榜TOP3，市民热情超过北京朝阳群众。