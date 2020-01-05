“没电下回聊”成为过去式，手机QQ现可显示对方实时电量

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IT之家1月5日消息 根据网友投稿，苹果iOS版和安卓版手机QQ现上线了一个新功能，可以实时显示对方的手机电量以及充电状态，“没电下回聊”这种经典的借口看来以后也不好用了。
如上图所示，原来的状态栏现可显示对方的实时电量。
开通电量显示也很简单，长按主页左上方的头像，在在线状态中选择我的电量即可，感兴趣的小伙伴快去试试吧。除此之外，还可将在线状态改为学习中、游戏中、健身中等等，“信号弱”也可以作为一个很不错的借口。
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