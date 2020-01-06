CES 2020：拜腾首款量产车M-Byte亮相北美，48英寸超长屏幕，起售价4.5万美元

1月6日上午消息 拜腾汽车的首款产品M-Byte正式在北美亮相，起售价为4.5万美元。同时公布了拜腾开发者计划，并展示了第一批北美合作伙伴。

实际上去年CES，拜腾就在展会上推出了首款量产车型M-Byte，时隔一年，宣布了它在北美的正式售价，以及一些后续工作。

拜腾M-byte

除了售价，拜腾还对外宣布将会携手一系列的北美内容合作伙伴，进行拜腾开发者计划，他们呢的首批北美合作伙伴中出现了ViacomCBS和Access、做天气服务的AccuWeather，开发语音助手的Aiqudo，在线数据服务商CloudCar，在线出行服务公司Road.Travel以及高清音频服务商Xperi等。

此前，首台工装件M-Byte已于2019年10月正式下线，并于11月开始相关测试。预计将在2020年晚些时候抵达美国。去年展示这款汽车的48英寸超长屏幕的时候，拜腾就邀请开发者为这款车制作应用程序。

M-Byte车内的超长屏幕

拜腾向外界展示的一件事就是M-Byte的高科技客舱。过去几年里，我们在生产汽车上看到了越来越大的显示器，例如特斯拉，而拜腾则更进一步。整个仪表板的M-Byte是一个超级长的显示屏，足有48英寸，有望成为生产车辆中最大的。

当然，拜腾目前也急需赋予它一些功能，至少要告诉用户，这个超长的“带鱼屏”能做什么。