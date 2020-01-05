外媒展望CES：从5G手机到8K电视，有什么值得一看

据国外媒体报道，一年一度的CES（国际消费电子展）即将揭开帷幕，届时会有什么新产品亮相呢？2020年消费电子又会有什么样的趋势呢？

以下是外媒的预测

2020年，消费科技世界里最好的那些东西将会变得更强大，更优质。“premium”（优质）一词已经被过度使用，但今年，它将会被更加频繁地使用，而且，它很贴切。它告诉你，最好的产品将会变得更好，而且会变得更贵。

这些变化也会多少有些多余，因为高端市场的许多改进将是大多数人不需要的：5G手机将无处不在，但5G网络仍处于初始阶段。电视机将会迎来一些新的功能特性，比如高刷新率，这对游戏玩家来说很重要，但对其他人来说可能就无关紧要。最新的计算机芯片可能会给笔记本电脑带来多年来最大的飞跃，但在它们开始大规模推出之前，一切还未可知。

很多小巧的产品也将可折叠，但这真的有必要吗？

其他的创新会更实用一些。随处可见的电动滑板车不会消失，但它们应该会变得更结实，更少被丢弃。未来一年，我们也将会看到索尼和微软之间的新游戏主机大战再次升温。

还有一个大趋势是流媒体电视。流媒体战争已经全面展开，2020年将会出现更多相关的服务。大多数人会愿意订阅多少节目？比他们想要的多。各家竞争者会在制作新节目上砸多少钱呢？多半超过你的想象。

所有的这些趋势都将在拉斯维加斯的CES上拉开序幕。虽然今年CES上不会出现主流品牌的重磅电子产品，但透过这个舞台，我们可以一窥电子产业的走向。走进任何一家大品牌的展台，你都会看到几百美元的电视机，看到几年前还价值几千美元的功能特性。带有屏内指纹传感器的手机将会首次亮相，但几年后就变得无处不在。

由于主流科技公司通常会把它们最好的产品留到自己的发布会上，所以你也可以预计，在CES展会上，规模较小的公司有更好的机会展示自己的产品，吸引到更多的注意力。

涓滴经济学不再是一个可行的经济理论，但它仍然适用于电子产品。高端产品最终会商品化，价格会下降，花哨的功能会成为主流。2020年，这种情况还会继续发生——高端产品的主旋律将会是改善现有的产品类别，而不是创造新的产品类别。

以下是对CES和2020年消费电子世界的展望。

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手机：5G即将到来

5G已经出现了，今年会有人成为大赢家吗？

今年，5G手机将从只能适用于几个街角的奇怪实验，变成在美国全国范围内定期推出的产品。美国的一些运营商已经推出了5G网络，但它们是否真的能带来足够快的速度来改变人们的日常体验，仍是一个未知之数。

运营商和手机制造商应该尽快解决这个问题，因为新的5G手机可能会带来很大的“副作用”。第一批搭载5G技术的Android手机体积颇大，2020年的新产品可能还是如此。此外，还有人担心高通的最新芯片可能没有预想的那么省电，因为这些最高端的芯片需要一个单独的调制解调器，所以会耗费更多的电量。

另外，苹果今年会不会推出5G呢？从过往来看，该公司通常需要较长的时间来采用新一代蜂窝网络技术。在过去的一年里，它和高通争端不断，苹果新收购的英特尔调制解调器部门也不太可能这么快就能应对挑战。

因此，2020年，围绕5G将会有很多的疑问，但这些疑问将来自于厂商将会开始大量销售的手机。

CES展望：CES历来都不是手机展会，但总会有一些手机亮相——通常是展示诸如屏内指纹传感器的新技术，一些公司可能也会讨论他们的5G手机计划。鉴于三星和苹果疏远CES，小厂商有机会获得一些注意力。

2020年预测：今年可折叠手机将成为常态。这并不一定意味着它会成为主流，但市面上肯定会出现一些这样的产品。率先经受真正的考验的会是摩托罗拉Moto Razr。

（以上是美国人对5G的预测，目前的市场状况和中国有些区别。）

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电视机：充满噱头，也有干货

每年年初，CES上雄心勃勃的昂贵电视总是抢尽风头。去年，LG展示了一款可卷曲OLED电视；三星也不甘落后，展示了令人惊叹的模块化电视“The Wall”的改良版本，它所使用的MicroLED显示技术在画面质量上可媲美OLED，却几乎没有后者的缺点。

但这些华丽的展品对普通消费者来说并没有太大意义。三星的“The Wall”价格不菲，LG的可卷曲电视也尚未在美国上市。这就是CES最引人注目的电视展品：它们实质上是伪装成真正的消费产品的概念产品。

不过，CES是一个很好的电视机展示平台，那些不那么浮华的展品确实变成了真正的产品，人们可以在晚些时候买到。虽然苹果、三星甚至谷歌都把他们的大型手机硬件留到自己的发布会上，但它们的电视技术仍然会在CES上出现。

CES展望：制造商们是时候完全拥抱HDMI 2.1，并推出专为微软和索尼的下一代游戏主机而优化的4K HDR电视。游戏显示器上已经出现的功能(比如可变刷新率)将出现在电视产品上，120Hz的4K将会把游戏流畅性提升到新的高度。

在软件方面，2019年CES上最重大的电视发布都与苹果有关。几家制造商宣布支持AirPlay 2，三星也宣布支持iTunes本身(最终成为Apple TV应用)。预计2020年还会有更多类似的声明，随着迪士尼Disney+服务的出现，它很可能将会成为许多电视产品的内置选项。此外，像ATSC 3.0(可以通过天线接收4K信号)这样的标准也有望开始被电视制造商采用。

2020年预测：又一年的8K炒作，但却没什么内容支持。如果8K内容没有显著增加，今年8K仍将会是一项小众技术——不管它的AI升级有多好。

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流媒体战争：硝烟四起

各家流媒体服务将竞相颠覆Netflix的统治地位

2020年，流媒体战局将会变得纷繁复杂。2019年底迪士尼Disney+和苹果Apple TV Plus抢先上线，HBO Max、Peacock和Quibi等同类服务也悉数计划推出。

随着这些新服务的推出，它们竞相争夺订阅者的时间和金钱，更多重磅的内容授权交易将会发生，比如华纳传媒为《老友记》支付4.5亿美元的版权费，Netflix据说也要花费5亿美元来获得《宋飞正传》(Seinfeld)的版权。

大牌们效力于特定流媒体平台的消息也将不断传出。美国著名导演马丁·斯科塞斯(Martin Scorsese)为Netflix制作并导演了三小时的黑帮片《爱尔兰人》(The Irishman)。随着迪士尼、华纳兄弟和环球影业等电影公司制定出针对院线与流媒体的策略，更多的电影将涌入流媒体平台。Netflix也将继续尝试让旗下大片在电影院上映。

最终，今年流媒体领域最大的看点将是流媒体服务之间如何相互竞争，以期颠覆Netflix的统治地位。Netflix团队在为国内外观众创作原创节目方面已经领先多年。

与此同时，播客在流媒体战争中的戏份则没有那么重。在这一领域，苹果和Spotify将一决高下。Spotify在2019年收购了多个播客网络以及播客创作技术商Anchor，试图主导这一行业，并转型为一家“音频”公司，而不是一家流媒体音乐公司。据称，苹果正在打造自己的原创播客内容，大概是为了避开Spotify的竞争。与视频内容类似，新播客领域预计也将传来更多的新消息，也可以期待更多的大牌加入各家不同的服务。

CES展望：喧嚣四起。Quibi将发表主题演讲，NBC环球也将出席。据推测，两家公司都将展示各自即将推出的新服务，充分利用CES舞台来宣传造势。

2020年预测：当下，创作人才显然成了香饽饽。制片公司、流媒体服务和科技公司都需要内容和大牌，这意味着大量来自顶级人才的新节目将会涌现。与创作者和电影公司的独家协议意味着，内容价格可能很快水涨船高。

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PC/笔记本电脑：处理器才是关键

英特尔Tiger Lake将为高功率H系列处理器带来10nm制程改进

2020年Windows笔记本电脑领域将有一大难以预言的因素：可折叠双屏幕设备。联想去年展示了一款可完全折叠的笔记本电脑，微软也已经开始展示将在2020年假日季推出的Surface Duo——以及专为这类设备设计的定制版操作系统Windows 10X。

这些设备的第一波浪潮将在2020年到来，我们将开始看到扩展屏幕是否会成为计算的未来，还是只是昙花一现的时尚品。目前还不得而知，但我们知道，处理器今年将会迎来几年来最重大的一次升级。

这是因为普通笔记本电脑预计将在2020年进行一次大的升级：英特尔的第三代10nm制程芯片——代号为Tiger Lake——将于今年上市，继承Ice Lake。与Ice Lake不同的是，Tiger Lake还将把英特尔的10nm制程技术应用于高功率的H系列处理器，这值得关注。不过，它可能不会出现在CES上，除非英特尔想制造惊喜。

AMD也将携即将推出的Ryzen 4000处理器继续挑战英特尔，该产品将把AMD最新的Zen 2架构应用到笔记本电脑上。最大的问题是，AMD能否撼动英特尔在该领域的长期霸主地位。

该领域还有一个有意思的新玩家：高通，该公司今年似乎将进一步推进ARM在Windows上的应用，将在现有的骁龙8cx芯片（尽管目前制造商还未充分利用）的基础上增加两款新的入门级芯片。

除此之外，该领域还会出现往常的一些改进：过往的一些趋势未来几个月将会愈发明显，如边框变小，硬件变小，更多采用USB-C接口。

CES展望：配置方面，在去年的CES上，由于英伟达为笔记本电脑全面推出了新的RTX GPU，游戏笔记本电脑成为了展会的明星。不过，今年所有的目光都回到了处理器上面。

AMD可能会发布用于笔记本的新Ryzen 4000处理器，随着英特尔第10代10nm芯片Ice Lake终于上市，现有的机型很可能将会迎来显著的配置提升。虽然没有传言说Tiger Lake今年会出现在CES上，但英特尔有可能会带来惊喜。

当然，我们可能也将开始看到一些可折叠或双屏幕的笔记本产品。

2020年预测：由于还没有从英伟达的新GPU和英特尔的芯片获得助力，游戏笔记本电脑目前还停滞不前，这意味着2020年会是厂商在外形或者设计上展开某种疯狂的新实验，造就最强大的笔记本电脑的大好时机。

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游戏硬件：下一场游戏主机大战将至

标准的游戏主机架构正好让从云端串流游戏变得更容易

索尼和微软迫切地想让你知道，下一款PlayStation和Xbox已经在上市的路上了——以至于它们几乎提前一年就发布了，到PlayStation 5和Xbox X系列在下一个假期开售之时，它们将展开一场史诗般的对决。和往常一样，任天堂仍在按部就班，当然Nintendo Switch掌机的持续成功也无可撼动。

游戏的进化意味着玩家不再局限于特定的一台设备，他们如今可以选择一个跨越多代硬件的平台，可能根本不必被束缚在一个主机上。由于Xbox One和PlayStation 4采用了PC式的x86架构，微软和索尼很容易就能在Xbox One X和PS4 Pro中建立后续版本，而二者可以以更高的分辨率或帧率运行相同的游戏库。在云服务器上，托管游戏变得容易得多，因此像PlayStation Now和xCloud这样的订阅服务也可以将游戏传送到PC或手机上。

索尼和微软会放弃这一优势，转而销售更新颖、更具独占性的游戏主机吗？这是有可能的。但感觉更有可能的是，游戏的未来是你在各个不同的设备上获得不同的体验：以微软为例，在Xbox上获得基础体验，在Xbox One X上体验更强的视觉冲击，在Xbox Series X上获得最佳视觉效果，昂贵的SSD（固态硬盘）意味着更少的游戏加载等待时间，你也可以在手机上接着玩xCloud云游戏。

鉴于VR和AR游戏仍然不见起色(尽管Valve Index和Oculus Quest的假日季销售似乎带来一些希望)，云游戏再次成为最有前景的游戏技术进展。随着谷歌Google Stadia已经推出，PS5和Xbox Series X也将上市，未来将有众多产品服务争抢玩家，吸引他们购买下一代游戏。

CES展望：索尼和微软都声称各自的游戏主机支持以8K分辨率运行游戏，因此业界今年可能会更多地强调8K这一卖点，如果有一家甚至三家云游戏公司借此平台来宣传，我们不会感到惊讶。

2020年预测：2020年，我们将暂时停止讨论任天堂、索尼和微软之间的三方竞争，因为新的挑战者将会出现。也许会是据传将推出云游戏服务的亚马逊，也许谷歌的Stadia会有所作为。也许苹果最终会拥抱大屏幕游戏，在Apple Arcade的基础上推出全新的Apple TV或者iPad，甚至推出自己的游戏主机。

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交通工具：电动化

短期内还不会告别内燃机

在未来的十年里，电力将继续主宰所有的交通方式。但这并不是说我们可以彻底告别内燃机。如今，在路上行驶的私家车中，绝大多数都是燃油车。

完全过渡到电动汽车将需要一段极其漫长的时间，但这种转变已经开始，并将在未来十年继续下去。预计会有更多国家效仿英国、法国和挪威的做法，提议禁用内燃机。美国正在考虑一项“旧车换现金”式的计划，以确保到2040年道路上的每辆汽车都实现零排放。

未来十年，电动飞行将真正兴起，主要形式是在城市提供短程出行服务的混合动力小型直升机。一开始，这种交通工具将只面向富人。很多人怀疑，这些所谓的“飞行汽车”能否克服安全问题和监管障碍，扩大规模，覆盖更多的人群。在我们制造出可以在城市间飞行的纯电动商用飞机之前，电池技术还需要取得很大的进步。

一些城市将继续被超级高铁不切实际的愿景所蒙骗。但它们其实更应该投资增加公交车，尤其是电动公交车。尽管这类不起眼的车不像超级高铁那么吸引人，但它们却能真正解决城市交通拥堵问题。

CES展望：过去几年，CES仿佛从科技展会变成了车展。今年，汽车制造商似乎在抑制在该场合展示自家炫酷产品的冲动。由于大多数公司已经在各自的发布会上公布了它们的2020款旗舰级电动汽车，预计CES上不会有任何重大的发布。届时会有一些自动驾驶汽车方面的演示，但不会像几年前那样令人兴奋。毕竟，如今公共道路上已经有真正的无人驾驶汽车了。

这并不是说CES将完全没有疯狂的汽车概念。本田将展示一款带有“重新发明的”方向盘的“增强驾驶”概念车。日产将展示一款新的电动汽车，韩国现代也计划展示一款飞行汽车。

2020年预测：特斯拉CEO埃隆·马斯克（Elon Musk）将继续在Twitter上发表一些稀奇古怪的东西，游走在法律的边缘（稍有不慎可能就会遭到美国证券交易委员会或者普通公民的起诉。

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骑行工具：更硬、更好、更快、更强

电动踏板车最终可能会变得足够耐用，可以使用足够长的时间

电动自行车和电动滑板车已经迅速成为大城市流行的替代交通方式。当然，对于它们是在取代汽车出行还是只是代步工具，人们仍有很多争论。尽管如此，这类工具在2019年还是更多地出现了，2020年这种趋势很可能会持续下去。

然而，这些电动骑行工具本身也势必将迎来变化：进化成更适合这类用途的高级形态。最重要的是，这意味着它们会变得更结实，尤其是电动滑板车。

几乎所有的电动滑板车共享公司都在致力于开发自己的专有产品，它们必须得做得很耐用。电动滑板车和电动自行车也可能会变得更智能、更实用，有更好的上锁系统和支架，配备动态限速等功能。

CES展望：和往常一样，你会看到很多怪异的产品。CES是像ZBoard电动滑板这样的产品第一次亮相的场合，ZBoard前后两端有两个压敏感应踏板，带有一个可热插拔的电池。在这个领域里，那些概念往往不会成真，但它们有助于梳理出哪些是可能实现的。我们还将看到一些更接近于量产的东西，比如Segway-Ninebot进入电动滑板车和助力车领域。

2020年预测：为了与众不同，一些小玩家会尝试推出一些吸引眼球的技术，比如自我平衡和自动驾驶功能。相关的讨论已经持续了一段时间，业界也有过一些尝试，今年或许可以看到一些成果。此外，那些想要成名的创业公司都是在试图解决华而不实的问题，而不是那些不起眼却很重要的问题。

2020年，我们还将看到更多围绕新型工具的试验，比如坐式电动滑板车和三轮车。

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相机：数码单反还没死呢

最大的看点将会是无反光镜相机

预测2020年照相机的去向应该很容易。正常来说，它们应该会沿着过去5年的轨迹走下去。在过去5年里，智能手机基本上取代了低端的傻瓜相机，无反光镜相机则取代了曾风靡一时的单反相机。

不过，便宜的傻瓜相机很可能永远不会卷土重来了，而单反则似乎不会退出历史舞台，主要得益于尼康和佳能巨大的业务惯性。预计这两家公司将继续投资它们的单反业务和从入门级到专业级的产品线，即便它们终于使用有竞争力的无反光镜产品来对冲它们的赌注。

最大的看点仍将是无反光镜相机，无论是索尼将挑战35毫米的传感器和现代自动对焦系统的极限，还是富士胶片在打造摄影师可负担的数码相机的同时继续维持老业务，又或者是徕卡继续打造价格高昂但极其出色的专业摄影工具。

在摄像方面，360度全景相机似乎出乎意料地又重新流行起来了，尽管它们的设计目的不再是创造VR内容，而是在编辑时提供无穷多的角度选择。老牌公司是否会进入这个领域，向目前生产360度全景相机的DJI和insta360发起挑战，将会是一大看点。

CES展望：CES通常不是发布重大相机新闻的场合，不过届时佳能和尼康等公司可能会有一些不那么重大的产品发布。像Insta360这样的初创公司也可能会展示新产品。

2020年预测：大多数人能接触到的最好的相机仍将是iPhone，而Android手机在视频质量和功能方面仍将落后于苹果。

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智能家居：安全至上

如果说2019年让我们对智能家居有了什么认识的话，那就是其最重要的特性是安全，而不是成本、平台兼容性和语音命令。但对普通消费者来说，产品的安全性却是最难判断的。

关于来自Nest和Ring等公司的家庭监控摄像头被“黑掉”，或者至少被外人访问过的报道数不胜数，该类事件的后果显然是可怕且令人不安的。

进入2020年，智能家居设备制造商和平台所有者首先要探讨的是，如何确保旗下的设备和用户账号尽可能地安全。

当然，该类产品的安全性在一定程度上也取决于用户。智能家居设备账户必须使用唯一密码，并设置额外的安全级别，如双重身份验证。但从Motherboard对Ring安全性的出色分析来看，设备制造商还有很大的改进空间。

尽管已经存在了近十年，现代的DIY智能家居仍然处于初始阶段，在可用性、设置、兼容性、可靠性和寿命方面仍存在着无数问题。最近一些厂商在努力解决其中的一些问题，但它们尚需时日，而且它们是否能够解决那些问题仍是未知之数。

CES展望：你会看到很多新的智能家居产品，比如灯泡、开关、智能插头，以及其他各种各样的配件，这些都是过去几年智能家居市场的主要组成部分。从长远来看，有些技术会比其他技术更重要，但今年我们不太可能看到任何真正具有颠覆性的智能家居技术。

2020年预测：围绕Ring产品（主要是视频门铃和室内外安全摄像头）的负面报道，将不会对它们的普及和使用产生实质性的影响。虽然有大量关于Ring与当地警察部门紧密合作，以及Ring的Neighbors应用问题多多的报道，但亚马逊(拥有Ring)将继续积极推动这些设备的销售，2020年将取得更高的销量。

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耳机：消除噪音

现在有如此多的耳机配备了语音助手、蓝牙连接甚至USB-C接口，很难想象它们接下来会走向何方。当然，高端功能将不可避免地渗透到中档耳机中，但高端耳机未来会达到什么样的新境界呢？

无线耳机仍需改进的一个方面是配对过程。凭借W1和H1芯片，苹果已经证明，配对一副无线耳机变得像插入3.5毫米音频插孔一样简单是可行的。其他的耳机公司估计在努力开发自己的解决方案。

是的，苹果拥有着对自己的耳机产品的控制权(更不用说与之搭配的手机了)，这是大多数其他耳机公司梦寐以求的，但鉴于大多数Android手机和许多无线耳机都支持高通芯片组，认为可能出现与苹果AirPods竞争的产品也不是没有道理的。

CES展望：短期而言，人们最想要的是支持高通新的AptX自适应标准。该标准是在一年多前宣布的。这不是最激动人心的技术，但当你处于一个有很多音频干扰的地方，通过压缩音频的比特率，它有潜力使得无线音频变得更加可靠。今年早些时候，Bowers&Wilkins的PX7耳机成为第一个支持该标准的消费级耳机，业界希望在CES上看到更多的公司加入该标准。

2020年预测：随着苹果为AirPods加入降噪功能，真正的无线降噪耳机浪潮几乎不可避免地将会到来。当然，苹果并不是第一家采用这一功能的公司，但在引领风潮方面，无人能出其右。