CES 2020前瞻：5G站台，苹果回归，自动驾驶百花齐放

在下周的CES国际消费电子展上，我们将见到最新的高科技产品和听到有关科技发展最新的信息，其中包括5G网络的发展动态、视频流服务和自动驾驶汽车领域的最新技术发展趋势。实际上，这些不是新趋势，而是由于技术的不断进步，它们将比以往任何时候都更加强大和实用。

从周日开始（距大会开始还有两天），陆陆续续就会有6000家新闻媒体将聚集在拉斯维加斯。据CTA（美国消费技术协会）执行副总裁Karen Chupkal说的来看，此次展会的空间是4900万平方英尺，共有4500家参展商。届时将会有17万人参加，相比去年的17.5212万人次有所下降。但是这仍将是科技圈一年中的头等大事，它标志着科技未来的发展趋势。

尽管CES仍然是三星和索尼之类的巨头聚集地，但是该展会的Eureka Park专区（专门展示初创公司）届时会出席1200家创企，相比去年多了40家企业。

大趋势

我们还将看到，物联网逐渐渗透到智能家居、智能建筑和任何智能事物中。受计算机视觉、神经网络和机器学习成功的影响，人工智能将无处不在。区块链初创公司仍将颇受欢迎，任何能够为我们的小工具节省电池寿命的事物都将备受关注。

借助医疗技术，针对老年人和他们照料者的解决方案将比以往任何时候都多，因为技术终于唤醒了婴儿潮一代年龄增长的人口趋势。科技不再只适合年轻人。这些设备包括跌倒警报、可检测健康问题的可穿戴设备以及安排看护人生活的方式。

总体而言，健康护理展商的参展商数量将增长25%，展区的空间大小将增长15%。同时，希望睡眠护理解决方案能够变得更加智能和实用。

我们还会看到一些争议出现，因为有人对CTA宣布伊万卡·特朗普将与CTA首席执行官Gary Shapiro进行“炉边聊天”（太平洋时间星期二下午2点）一事持反对意见。CES还将把电子竞技（游戏玩家观看自己喜欢的玩家玩电子游戏的现象）置于更大的关注焦点。

一年前，我预计5G大规模的部署将在2020年进行。5G已经出现，但主要集中在韩国（在移动领域一直处于领先地位）。苹果尚未发布5G智能手机，因此看起来真正的革命将在2021年到来。我确实希望5G能发生变革，提供对我们的数据和网络的即时访问，并将破坏有线公司对关于家庭宽带服务的控制。5G笔记本电脑将成为移动工作者的天赐之物，游戏玩家会喜欢它，尤其是当它与云游戏服务结合使用时。但这一切进展的速度比我们想象的要慢。

CES少了点什么

某些科技巨头对今年CES热情不如往年。英伟达首席执行官黄仁勋今年不会出席周日晚上的年度主题演讲。三星取消了周日下午的新闻发布会，因为它将在周一晚上6:30举行开幕式主题演讲。这意味着我们能从这些科技中坚分子处了解到的科技产品数量有所减少。苹果没有在展会上展出，谷歌没有举行大型新闻发布会，亚马逊主要是让其合作伙伴在会上展示其产品。

虽然苹果依然缺席展会，但它将派出其全球隐私高级总监Jane Horvath，与Facebook、宝洁和联邦贸易委员会的高管们一次参与圆桌讨论。他们将讨论如何大规模地保护隐私，法规能起到什么作用，以及消费者在隐私方面的需求。

但是Advanced Micro Devices的首席执行官Lisa Su可能有一些消息。她将在三星新闻发布会上谈论她的公司将如何通过其Ryzen和Radeon芯片卷土重来。

无人机和3D打印的展区范围都会缩小。但不要担心：这是第一次允许性技术供应商进入展厅，其中包括Lora DiCarlo和Lioness等公司。

更多的电视和汽车

拉斯维加斯会议中心的北大厅再一次看起来更像是一场车展，大多汽车公司生产的模型都以自动驾驶汽车为主。

8K电视的数量也会增多。分辨率为7680 x 4320的8K电视的像素是HDTV的16倍，是4K电视的四倍。在过去的三年里，这类电视可以说知识富人的玩物。但电视行业正在努力实现8K电视的普及，尤其是在2020年东京奥运会宣布将以8K转播。

像三星这样的公司也将尝试在电视领域做出点新花样，以保持我们对这类电子展览会的渴望。这意味着显示器将变得可折叠，更薄并且具有叫做边框的较小边缘。当涉及到颜色时，它们也将变得更加清晰和生动。但这并不一定是每个人都想要的颠覆性创新，可这正是我们正在寻找的东西，它更像是渐进式创新。

三星和LG等公司还将尝试使日常设备变得更智能和更互联。期待带有显示器的冰箱、可以用智能手机控制的洗衣机以及可以保护你房屋的安全摄像头和机器人。而且，这些公司还希望通过实现对电视或语音控制设备中的物联网进行集中控制来简化我们的生活。

虚拟现实供应商也将继续努力寻找市场。很难确定它们是否会在展会上亮相，因为它们与增强现实和游戏供应商常为一体。总的来说，该类别的参展商数量将增长30%，展区空间将增长15%。智慧城市的参展商数量也将增长25%，展区范围增长70%。但虚拟现实的创新者们会继续推动在VR中体验更多感觉的技术的发展，例如身体触觉（触摸）和“数码鞋”。

非科技领域的科技产品

我有些希望非科技公司能提供一些有趣的技术。我最喜欢的CES演讲是在几年前，当时全球最大邮轮公司Carnival Cruises的首席执行官Arnold Donald推出了可穿戴的海洋大奖章。这很有趣，因为这是技术如何渗透到非技术业务的一个例子。Carnival现在正在为其100多艘游轮配备这项技术。

去年，宝洁公司在普通产品中使用了酷炫的技术，例如将传感器和AI应用于诸如皮肤顾问和加热剃刀等产品中。它承诺今年将有更多产品与去年的产品具有相同的创造力，其中包括一种祛斑产品。

今年，Delta Airlines的首席执行官Ed Bastian将在周二太平洋时间上午9点发表主题演讲。我希望这次演讲将展示非技术企业如何使用技术来改善其开展业务的方式。但是，我们希望产品制造商记住，我们不能在每个新的高科技玩具投入过量的钱。

更智能的空气过滤器？

在过去的一年时间里，我一直在研究空气过滤器，可难免会用到一些科技含量并不高的产品。真的希望有好的产品能真正做到过滤掉空气中对人体有害的杂质。

在加利福尼亚，考虑到近期发生的所有大火，让这些空气过滤器变得更智能就显得十分重要。如果你可以制造出真正优质的空气过滤器，例如Molekule的Molekule Air Mini，那就太好了，但400美元的价格也的确有点贵，其中还不包括过滤器的费用。因此，将这款产品的价格变得更加实惠，也许会让更多的竞争对手在清洁空气方面做得不错。如果价格太贵，好的技术并不能为我们带来很多实际的好处，例如1000美元的莲蓬头，250美元的宠物喂食器或1000美元的智能手提箱。

Molekule本身有一个缺点，即它尚未测量空气质量并通过某种指示器向你显示。如果你可以在智能手机屏幕上看到家中空气到底有多脏，那么你就能在适当的时间更加的关注家里的空气质量。我想在智能手机上看到卧室的空气有多干净。而且，如果过滤器制造商向用户保证晚上可以睡个好觉，那么就需要续剧证明他们是怎么做到这一点的。

Sleepscore Labs在这方面对Alen BreatheSmart 45i HEPA空气过滤器进行了研究，结果显示93%的用户表示使用过滤器后，他们的睡眠更加舒适。但我希望看到睡眠测量，空气质量测量和过滤器产品之间的无缝连接，所有这些都可以实时检查。现在这将是改变生活的产品。

也许我们在今年会看到。但是，我希望看到空气滤清器制造商们能实现这几年做的承诺，并让产品更精致、更便宜和更实用。因为未来的某个时候，这项技术将成为我们生活的一部分。