詹姆斯·韦伯望远镜：触及宇宙中曾经遥不可及的角落

北京时间1月6日消息，据国外媒体报道，NASA的詹姆斯·韦伯望远镜目前定于2021年3月发射。而在此之前，该项目经历了年复一年的推迟和数十亿美元的资金投入。尽管浪费了大量时间和资金，但这台望远镜将成为红外波段毋庸置疑的“王者”，让我们得以首次触及宇宙中曾经遥不可及的偏远角落。

从宇宙诞生后形成的第一批星系、到外星生命存在的可能性，要想进一步了解宇宙万物，斥资约97亿美元的詹姆斯·韦伯望远镜将是我们唯一的希望。

不畏严寒

尽管詹姆斯·韦伯太空望远镜（简称JWST）被奉为NASA传奇性的哈勃望远镜的“继任者”，但事实并非如此。哈勃主要是一台光学望远镜，能够捕获的光线波长范围与人眼差不多，仅向红外线和紫外线波段稍微扩展了一些。论其本质，哈勃望远镜就像一颗巨大的、在太空轨道上运行的眼球，不断传回令人震惊的图片。而假如你的光觉神经和它一样强大，你自己就可以看见这些惊人的景象。

但詹姆斯·韦伯望远镜则不然。它将完全在红外波段内进行观测，几乎不会触及人眼能看到的最“红”的波段。换句话说，它将研究一个对人类而言近乎隐形的宇宙。

詹姆斯·韦伯望远镜之所以这样设计，主要原因之一是，从地表开展红外波段观测的难度很大。天文学家要想开展精确观察和测量，必须确保夜空绝对晴朗，但地面上的光污染严重限制了观测条件。

而红外光污染更是无处不在，因为任何有温度的物体都会发出红外光。人体可以产生100瓦特的红外辐射。地球本身热量也很高，在红外波段显得明亮夺目。就连望远镜自身在室温下也会发出红外光辐射。

总之，我们从地面上并不是完全不能开展红外天文学观测，只是难度极大。因此，我们选择将詹姆斯·韦伯望远镜放置在太空中。

离家远行

为避开地球的红外光影响，詹姆斯·韦伯望远镜将在距地球150万公里处运行。尽管远离了地球，但太阳也是个问题。你一定感受过夏季室外灼人的阳光吧，那就是红外辐射。即使距地球数百万公里之遥，太阳的热量仍然不容小觑。

为此，红外太空望远镜的设计师们可以采取几种应对方案。最常见的一种便是采用主动冷却系统，使望远镜的温度下降到适宜观测红外波段的水平。这是种好方法，此前也在其它红外太空望远镜中得到了采用。但这也限制了望远镜的工作寿命，因为一旦冷却剂耗尽，天文观测就无法继续进行。

因此，詹姆斯·韦伯望远镜将独辟蹊径，配备一把昂贵的巨型“太空伞”。这把“伞”长22米，宽11米，由五层反射率极高的材料制成，每层厚度还不及人类头发的直径。这把巨大的“遮阳伞”将使望远镜始终处于阴影之下，温度不超过零下223摄氏度，正适合在目标红外波段内开展观测。

不过，望远镜上搭载的一台仪器将用主动冷却系统降温至零下258摄氏度，可以接收到波长更长的红外光。

科学的力量

总而言之，詹姆斯·韦伯望远镜的体积十分庞大，用一枚火箭都装不下。除了那把巨大的遮阳伞外，它的主镜直径达6.5米，远超目前投入使用的任何火箭直径。既然不能把镜面“粘”在火箭一侧，聪明的NASA工程师们决定将镜面分成18片较小的六边形，这样就可以和折叠起来的“遮阳伞”、以及望远镜的其余部分一起塞进火箭里面了。

假如一切顺利，詹姆斯·韦伯望远镜发射升空几天后，就会朝观测点飞去，将镜面和遮阳伞展开到位，然后开始执行观测任务。

而它的观测结果将极为惊人。该望远镜的主要观测目标之一将是早期宇宙，即宇宙刚刚诞生几亿年的时候。第一批出现的恒星和行星一度在可见光波段上发出耀眼的光芒。但在过去130亿年间，宇宙逐渐扩张，导致这些光线的波长越拉越长，最后离开了可见光、落入了红外光波段，正好属于詹姆斯·韦伯望远镜的理想观测范围。

既然第一批形成的恒星和星系不曾留下过任何图片，这将是我们首次观察到宇宙历史上这段重要时期的景象。

詹姆斯·韦伯望远镜将对宇宙中一切“冰冷”的物体展开研究，包括围绕初生恒星的原行星盘、分子云、彗星、柯伊伯带等等。

该望远镜还将用一种特殊装置阻挡来自部分遥远恒星的光线，从而抓拍到任何从这些恒星前方经过的天体，如系外行星等。这些行星在红外波段内显得十分明亮，通过它们发出的光线，我们可以对行星大气中的化学物质和元素展开分析，说不定能从中发现生命的迹象。

总之，从搜寻外星生命、到揭开宇宙黎明时期的真相，詹姆斯·韦伯望远镜一定不会辜负我们多年的等待。