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三星Note10+手机安卓10测试版更新：改善通话掉话和腾讯视频播放问题

2020/1/6 9:16:41来源：IT之家作者：骑士责编：骑士评论：

据IT之家网友反馈，近期三星Note10+手机迎来了基于安卓10的One UI 2.0 Beta测试版新版更新，在本次更新中，带来了2020年1月份谷歌安全补丁，改善了腾讯视频播放时发生的噪声问题。

另外还带来了其他修复：包括修改了在使用LiveMessage摄像头时发生应用被强制关闭的问题，修改了通话中发生呼叫丢失或中断通话等掉话事件问题，修改了全屏手势的操作，纠正了Bixby视觉中的错误，修改了移动数据使用的符号，修改了一些摄像头的问题并进行改善，修改了在安装应用时发生的应用强制关闭的问题，修改和完善了三星畅联的问题。

屏幕方面，Galaxy Note10+采用6.8英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1440p+。三星Galaxy Note10配备6.3英寸动态AMOLED显示屏，分辨率为1080p+。两种屏幕都支持HDR10+和动态色调映射技术，并且都采用了挖孔屏的设计，摄像头开孔位于屏幕顶部正中间。

相机方面，两款手机后置相同的三摄像头，主摄像头具有1200万像素，支持光学防抖和f/1.5与f/2.4双光圈。还有一颗1200万像素支持OIS的长焦相机，第三颗是一个123°超广角的1600万像素摄像头。另外，Galaxy Note10 +还具有3D ToF传感器，3D扫描仪应用程序使用该传感器可以创建真实物体的3D模型。两款手机均搭载1000万像素自拍相机。

三星Galaxy Note10+和Note10搭载骁龙855处理器，标配256GB存储空间，还提供512GB的版本。Note10标配8GB内存，Note10+ 5G版本为12GB。另外Note10+拥有microSD插槽，支持最高1TB的卡。

三星Galaxy Note10+内置4300mAh电池，支持45W超快速充电，但随机只带25W充电器，需要单独购买45W充电器。Note10内置3500mAh的电池，支持25W快充。两者都支持快速无线充电和反向无线充电。

其他方面，三星Note10系列都配备立体声扬声器，包装盒中有USB-C耳机。S Pen则得到了重新设计，新版S Pen增加了悬空手势功能，用户可手持S Pen通过手势控制手机的部分功能。

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关键词：三星Note10+安卓10

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