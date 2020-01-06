CES十年回顾：从诺基亚没落到中国公司崛起

又是一年CES(国际消费电子展)。CES 2020将于1月7日在赌城拉斯维加斯开幕。在这次展会上，人们不仅能够抢先一览科技公司预计将在今年发布的新产品和技术，还能够感受消费者对于这些产品的反馈。

CES 2020即将开幕

CES聚焦的是“未来”。那么过去十年，又有哪些公司的新产品和技术成为了CES上的头条和行业趋势呢？科技博客TechCrunch汇总了过去十年的CES大事件：



CES 2010：老牌手机厂商Palm转型微软预言“自然用户界面”

这是老牌手机厂商Palm转型的一年。2009年，Palm发布了首批智能机Pre和Pixi，吸引了一批迷恋其外观的铁杆粉丝，所有功能都能让其从Android、iOS手机中脱颖而出。2010年是Palm蓄势待发的一年，该公司CEO乔恩·鲁宾斯坦(Jon Rubenstein)在CES上宣布，他从未用过iPhone。这种“牛气冲天”的言论协助奠定了Palm的独立形象。Palm宣布与运营商Verizon达成了一项利润丰厚的协议，将通过Verizon销售智能机，推动公司股价上涨了10%。

Palm Pre手机

同时，Android和iOS之间的大战愈演愈烈。2010年，曾是iPhone独家销售运营商的AT&T开始销售首批Android智能机。这一年，摩托罗拉发布了“后翻盖”手机，戴尔发布了平板电脑和“智能本”。

这一年，微软公司预感到了“自然用户界面”的到来。在CES 2010结束后，时任微软CEO的史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)在当年发表了一篇颇有先见之明的文章，介绍了未来人们与设备互动的新方式，包括触控、手势、语音以及对云端的高度依赖。他还特别提到了“Natal项目”，后者在CES上得到展示，并最终发展成了微软的Kinect体验技术。2010年CES的其他主题还包括3D电视、福特和英伟达等公司描绘的智能汽车未来。

CES 2011：4G爆发

2011年是4G爆发的一年，许多运营商宣布了LTE和4G网络。美国运营商T-Mobile宣布卖出90万部4G手机，HTC发布首批4G设备。许多当时名噪一时的手机品牌最终没能经得起时间的考验，走向没落。瘾科技当年曾经评选了CES 2011上的最佳平板电脑和智能机，包括摩托罗拉、黑莓等品牌入选，但是这些品牌如今已经没落。2011年还是Android平板电脑借助“蜂巢”系统为未来打下基础的一年，但最终结果证明这又是一次无用功。

HTC Inspire 4G

汽车开始登上CES舞台。如今，汽车已是CES的重要组成部分，毕竟他们实质上就是大型移动硬件，但是在2011年情况并非如此，特别是底特律车展和CES举办时间接近的情况下。2011年，福特汽车首次在CES上宣布进军电动汽车领域，拉开了未来十年主流车企在CES发布新技术进展的序幕。

CES 2012：诺基亚发布首批Windows智能机走向没落

还记得诺基亚什么时候是全球最大手机制造商吗？就是在2012年，诺基亚在其衰落的道路上做出了重大战略转移。在CES 2012上，诺基亚面向美国市场发布了首批Windows Phone系统智能机，由AT&T独家销售。结果证明，这只是微软最终完全收购诺基亚手机业务的一步。这笔失败交易最终让两家公司在手机市场的泥潭里越陷越深。但是在2012年，诺基亚推出Windows Phone手机还是让外界对两家公司寄予厚望。

诺基亚Lumia 900

这一年，智能电视领域实现了更多进步。现在的智能电视整合Fire TV等电视棒已经不是什么新鲜事，但是在2012年，能够整合卫星电视运营商DirectTV内容的三星电视就可以登上新闻头条了。

2012年还是鲍尔默最后一次在CES上发表主题演讲，因为微软随后决定不再在CES上发表主题演讲。他宣布，Kinect将于当年2月1日支持Windows平台。

CES 2013：英伟达推游戏机Project Shield虚拟现实Oculus崭露头角

这一年，英伟达实现了重大飞跃。英伟达当时已是高性能计算设备、互联网汽车所使用图形处理器和其他处理器的知名制造商。在CES 2013上，英伟达公布了自主硬件：游戏设备Project Shield，它采用了英伟达最新处理器。这些年来，Shield的销量一直在增长。

英伟达Project Shield

虚拟现实(VR)公司Oculus开始崭露头角。一年后，Oculus被Facebook以20亿美元收购。Oculus Rift设备并未在CES上发布，但Oculus在2013年首次在CES上搭建展台向所有参观者演示VR头戴设备，为Oculus Rift积攒了很高的人气。此前，Oculus还在众筹网站Kickstarter上为Oculus Rift筹集资金。另外，在本届CES上，另外一个备受关注的众筹项目Pebble智能手表也首次展出。

CES 2014：可穿戴技术爆发

在这一年的CES上，可穿戴技术随处可见，已经成为了一个越来越受关注的主题。谷歌在几个月后就面向消费者大范围推出了谷歌眼镜。苹果在这一方面要慢一些，直到2015年4月才推出首款智能手表。

Oculus VR头戴设备

流媒体服务直到一年以后才真正流行开来，但是Netflix在这一年CES上发布的内容预示着OTT互联网服务将很快成为CES和其他地方的热门视频领域话题。Netflix CEO里德·哈斯廷斯(Reed Hastings)宣布，热门美剧《纸牌屋》4K版将独家登陆支持4K的LG电视。

VR热潮不断蔓延。这一年，Oculus发布了新版可穿戴设备。索尼、创新公司Meta等也展示了他们的VR设备。不过，Meta等公司的努力现在已经失败，其他公司也在挣扎。许多公司正在寻找VR和AR设备的长期主流市场。苹果也有可能发布AR设备。

CES 2015：智能家居登场奔驰发布自动驾驶概念车

智能家居变得更智能了。当CES 2015举办时，谷歌尚未完成对智能家居设备制造商Nest的收购。不过，Nest的发展势头很好地说明了它为何会被收购，继续成为谷歌智能家居策略的重要组成部分。Nest在CES上通过“与Nest合作”项目宣布了多家新的合作伙伴。

奔驰自动驾驶概念车Benz F 015

与此同时，虽然苹果长期以来一直没有正式参展CES(今年参展)，但它依旧是CES讨论的焦点，特别是在联网家居领域。许多新合作伙伴宣布与苹果达成合作，使得苹果HomeKit智能家居生态系统在CES进一步发展壮大。

机器人、无人机轮番登场。计算机视觉、语音识别等AI技术的改进催生了一批旨在帮助人们看世界，发出语音命令的设备。这股大趋势还蔓延到了仿真机器人、配备摄像头的无人机以及安全设备上。

奔驰发布自动驾驶概念车Benz F 015。这就是一款汽车，一款可能永远无法在生产线上下线的原型车。但是，它却是一个时代的标志。2015年，更多汽车厂商进军自动驾驶市场，演示他们的自动驾驶技术。出于多种原因，自动驾驶汽车的大范围商用还有很长一段时间，但是这一领域的投资持续增长，期待着自动驾驶技术、消费者的热情和监管措施有朝一日共同走向成熟。汽车领域的其他大新闻还包括英伟达推出新汽车平台。

CES 2016：Netflix火热自动驾驶依旧是主角

Netflix的崛起让流媒体视频成为了娱乐世界的焦点。这一年，Netflix把CES作为了一个宣布其重大扩张进步的平台：公司已把服务扩大到了130个国家，这是一个巨大的国际扩张成就。国际市场也为Netflix未来进一步增长奠定了基础，有可能会通过整合来实现。

Netflix

自动驾驶技术继续是CES上的热门话题，但是这一年有所变化。另一汽车巨头通用汽车不但在CES上发布了新款电动汽车，还同时宣布向美国网约车巨头Lyft投资5亿美元。通用此举也在情理之中，一方面开拓未来的自动驾驶汽车市场，另一方面则是入股一家可能改变未来出行方式的重要创业公司。

CES 2017：亚马逊语音助手Alexa无处不在

福特Sync系统集成Alexa

这一年的CES成为了亚马逊语音助手Alexa的主场。尽管亚马逊智能音箱Echo早在2015年就已经发布，但是整合Alexa的设备和基于Echo的硬件在前一年才出现。2017年，这股趋势真的变得无处不在，不仅是第三方厂商的智能音箱，还有冰箱和其他设备。鉴于智能家居已经成为了CES上反复出现的主题，亚马逊实际上已经成为了CES的一个重要参与者。但问题是，这些整合有多少是成功的呢？现在人们家庭里可能有许多联网设备，但是真正用的有多少？

CES 2018：谷歌助理统治展会

谷歌助理

在亚马逊或者苹果面前，谷歌不甘示弱。2018年，谷歌用自己的“声音”统治了CES，更具体的说是谷歌助理。除了演示谷歌助理的小火车、广告牌、谷歌标语、幻灯片以及糖果机，谷歌的名字和谷歌助理借助整合努力与大部分CES重要软硬件的发布联系在一起。这不一定保证人们都会使用谷歌助理，但是它的无处不在会为那些想用它的人提供方便。

CES 2019：中国厂商受关注

华为

一段时间以来，中国公司的发展以及他们在美国和其他西方市场的运营一直是科技世界的热门话题。庞大的中国访客和参展商让CES受益匪浅，也让他们成为了关注的焦点。在CES 2019上，华为低调参展，中兴未参加。CES举办方美国消费电子协会总裁加里·夏皮罗(Gary Shapiro)对美国总统特朗普的策略提出了批评。

去年CES的其他主题还包括更为先进的流媒体技术，语音助手市场实现了某种程度的停战：单一设备现在能够支持多款语音助手。