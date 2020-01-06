宏碁ConceptD 7 Ezel笔记本发布：缩小版微软Surface Studio

IT之家1月6日消息 在CES 2020消费者电子展上，宏碁宏发布了最新的ConceptD系列笔记本。

宏碁ConceptD 7 Ezel系列搭载了Ezel铰链，可转换为五种使用模式，造型有点像小型的微软Surface Studio，使创意专业人士比以往任何时候都更轻松地进行协作、共享和实现创意。该系列可以在旅途中使用，非常适合那些想要在一个设备上进行素描、定稿和展示的用户。

宏碁ConceptD 7 Ezel笔记本电脑采用了4K IPS显示屏（3840 x 2160分辨率），可提供超过800万像素。显示屏还包括集成的色彩校正技术，并经过测试和校准，可在再现PANTONE匹配系统（PMS）颜色时提供出色的保真度。

宏碁ConceptD 7 Ezel触摸屏支持Wacom EMR手写笔，提供自然的书写体验，可提供快速而准确的控制。EMR笔完美地再现了墨水的流动性。另外，它们不需要电池，并且具有更高的精度、响应时间、分辨率、压力敏感性、悬停可及性和耐用性。显示屏覆盖了大猩猩玻璃6代。它们还包括防眩涂层，可以在室外或强光下轻松查看图像。

配置上，宏碁ConceptD 7 Ezel搭载了第十代Intel Core H系列处理器，NVIDIA GeForce RTX GPU，高达32GB的DDR4内存和高达2 TB的PCIe SSD硬盘。创作者可以快速编辑和渲染视频或创建3D动画，并实时展示其作品。

ConceptD 7 Ezel可转换笔记本电脑将于今年6月在美国上市，起售价为2699美元（约合人民币18798元）。ConceptD 7 Ezel Pro可转换笔记本电脑将于今年7月在美国上市，起价为3099美元（约合人民币21584元）。