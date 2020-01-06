贾跃亭造车梦再添堵，前高管起诉法拉第未来索赔1亿美元

1月6日消息，据国外媒体报道，法拉第未来（Faraday Future，简称FF）的前任总法律顾问刘洪起诉该公司，要求赔偿1.06亿美元。

自2018年底以来，至少有9名内部律师离开了法拉第未来，而刘洪就是其中之一。刘洪于2018年8月加入法拉第未来，于2019年2月被解雇。

他入职还不到一年就被解雇了，而且没有得到承诺的补偿，即600万美元现金和价值1亿美元的2000万股法拉第子公司Smart King股票。

刘洪声称，法拉第未来欺骗性地夸大公司前景，且其高层对一笔即将进行的20亿美元融资做了虚假声明，使他放弃了他在美亚博国际法律事务所的职务，举家从纽约搬到了加州。然而，这笔融资最后却并没有兑现。

自2018年与房地产开发商恒大集团（Evergrande Group）闹翻以来，法拉第未来一直面临财务困难。

一直以来，该公司都处于争议之中。去年年初，该公司面临供应商和承包商提起的11起诉讼，这些诉讼均指控法拉第未来在与这些公司签订合同后不久就出现违约行为。后来，该公司高管们纷纷离职。

去年，法拉第未来进行了重组。作为重组计划的一部分，该公司创始人贾跃亭辞去CEO职务，出任首席产品和用户官（Chief Product & User Officer，简称CPUO）一职，而原拜腾CEO毕福康接任法拉第未来CEO一职。

法拉第未来的目标是，今年开始投产其首款电动汽车FF 91，然后在2022年推出其FF 81车型。