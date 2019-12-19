美国法院支持贾跃亭个人破产重组继续进行

IT之家12月19日消息 贾跃亭债务处理小组今日在微博表示，美国东岸时间下午两点半，特拉华州破产法庭正式决议：正式宣布批准贾跃亭个人破产重组在加州中区继续推进，驳回上海懒财、奇成及极少数债权人方提出破坏所有债权人共同利益的撒消该破产重组计划的动议。

贾跃亭债务处理小组表示，支持将该重组方案转至加州中区继续进行的决定，将与所有债权人一起共同努力，尽快推动重组方案的顺利完成。

《美司法部介入贾跃亭破产案，称其存在“不诚实行为”》