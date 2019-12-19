一无所有贾跃亭？是太不诚实贾跃亭

贾跃亭似乎有意要把“下周回国”变成“一无所有”。

在上个月致债权人信中，贾跃亭说他对乐视的失败和近40亿美元个人债务积累“深感遗憾和羞愧”；哦，他还说，破产后他将“一无所有”，但这是“对各方来说唯一的、也是最好的解决方案”。

嗯，贾跃亭要一无所有了，就问你信不信！

反正，美国司法部好像不太相信，他们日前指控贾跃亭在破产程序中存在“不诚实行为”，并已提交动议，要求任命新的受托人来控制和处理其财产。

嗯，相比“一无所有贾跃亭”，“太不诚实贾跃亭”可能更合适。

想破产重组？有债权人不答应

在今年10月份，有知情人士爆料称贾跃亭在美国法庭主动申请个人破产重组（Chapter 11 Bankruptcy Reorganization）。

消息传出后，引发了国内行业人士的高度关注；大家都担心，贾跃亭个人破产重组成功的话，是不是所有的国内债务就都没了？

更多确切的信息随后传来。10月14日，一封来自“贾跃亭债务处理小组”的声明显示，贾跃亭于10月13日在美国主动申请个人破产重组（Chapter11）。声明称，根据该方案，将同时设立债权人信托，并在条件满足的时候把全部在美国资产转让给债权人；该方案完成后，贾跃亭将不再持有任何法拉第未来的控股母公司Smart King股权（以下统称FF）。

在这份声明中，还提到了贾跃亭目前的债务情况：“贾跃亭先生90%以上的债务都是替公司担保的债务，……截至目前贾跃亭先生已替公司偿还债务超30亿美金，待偿还债务总额约为36亿美金，减去已冻结待处置国内资产以及可转股的担保债务，债务净额约为20亿美金。”

破产文件显示，目前贾跃亭的债权人数量超过100人；在索赔金额排名前20的无担保债权人名单里，排名第一的是Shenzhen Yingda CapitalManagement Co.,Ltd.（深圳英大资本管理有限公司，现“北京英大资本管理有限公司”），索赔理由为个人担保，索赔金额为2.797亿美元；排名第二的是China CITIC Bank Co.,Ltd.Head Office Sales Department（中信银行），索赔理由为个人担保，索赔金额为2.33亿美元；排名第三的是Ping An Bank Co.,Ltd.BeijingBranch（平安银行），索赔理由为个人担保和股权质押，索赔金额为2.3亿美元。

11月，贾跃亭致信债权人，称自己是乐视生态一夜崩塌的第一责任人，并表示“虽然在做完重组后我将一无所有，但这对各方来说也是唯一的且是最佳的方案。当然我也可以选择更容易的个人破产清算方案Chapter 7，我也可以合理合法的‘赖账’，但后果就是债权人只能得到极少部分债务偿还甚至血本无归，我也会永远丢掉了对债权人尽责到底的承诺。所以当有人提出这个建议时，我毫不犹豫地拒绝了。

但贾跃亭的个人破产重组方案并未获得所有债权人的认同。

10月17日，一家名为上海懒财的公司称，他们将要求美国特拉华州威尔明顿的破产法院驳回贾跃亭的破产保护申请：因为申请破产后，贾跃亭将不再与其潜在资产有关联。上海懒财公司认为，贾跃亭此举存在恶意目的，并认为贾跃亭仍然保留更有价值的资产，只是他没有披露，或者在破产前已经转移给了其他人。

贾跃亭的律师对此称，上海懒财公司仅持有贾跃亭36亿美元债务中的1100万美元，正诉诸“令人讨厌的策略”，寻求“以牺牲其他债权人为代价来损害整个偿还计划”。

12月11日，上海奇成悦名投资合伙企业及其关联公司（简称“奇成”)表示正式向债权人信托受托人提交了取消贾跃亭破产重组的提议，该公司是贾跃亭破产重组债权人委员会五家成员之一，同时也是除了懒财之外的另一家在美国起诉贾跃亭的公司。

对此，贾跃亭债务处理小组负责人称，“奇成主要目的是想提前获得独享拍卖Faraday Future（FF）股份，这将导致其他绝大多数债权人血本无归。”

贾跃亭到底有没有故意转移财产？

根据贾跃亭提交的破产申请文件显示，他目前个人资产总额为14.17亿美元，其中大部分是金融资产，为14.12亿美元，房地产资产为477.39万美元。

仅房地产资产一项就受到了广泛质疑。

其中，贾跃亭在国内拥有三处房产，两处在北京，一处在浙江慈溪。三栋房产总价值超过了3357万（477万美元），但是目前两栋处于冻结状态，浙江那栋在进入拍卖程序。

在10月30日，美国科技媒体The Verge报道称，8月贾跃亭在申请破产前新买了一套价值300万美元（约合人民币2114万元）的大豪宅。这个占地3300平方英尺的住宅就位于洛杉矶Palos Verdes Peninsula的山上，离他已经拥有的沿海豪宅不远。

对此，FF公关负责人回应称，所谓的贾跃亭在破产重组前的今年8月份买下了300万美金的豪宅纯属谣言。

但，据《市界》报道，贾跃亭通过OCEAN VIEW DRIVE,INC.(下称“OCEAN VIEW”)在帕洛斯佛迪半岛至少购买了5处房产，目前全部租给了贾跃亭。这五处房产坐落在Marguerite Drive路两旁，门牌号分别是7、11、15、19、91，其中7、11、19、91为独栋别墅。

这5套房产的价值超过了3000万美元。

对此，贾跃亭解释城，他确实通过Ocean View在Palos Verdes购买过几处房产，但在FF资金链陷入危机之后，这些房产已被抵押给贷款公司，且公司已经在2017年转让给第三方。

《市界》报道称，他转给的第三方是Shaojie Chu，交易时间是2017年8月12日，价格为650万美元。加州工商信息登记信息显示，OCEAN VIEW目前属于Shaojie Chu，他是公司的CEO。

第一财经报道称，上海懒财资产管理有限公司代理律师事务所Kobre & Kim对法庭提出起诉，他们相信贾跃亭向债权人隐藏了其资产，并使用多个壳公司以及其他手段来混淆大家的视线。

据外媒报道，美国司法部指控贾跃亭在破产程序中存在“不诚实行为”，并已提交动议，要求任命新的受托人来控制和处理其财产。

美国受托人代表安德鲁·瓦拉(Andrew Vara)在新动议中辩称，贾跃亭“通过从事不诚实行为，未能维护他对剩余资产的受托责任”。他称，贾跃亭“证明了他没有能力管理自己的资产”，其“采取的措施未能获得债权人支持”，并“模糊了他的财务状况”。他还指责贾跃亭“到目前为止未能在破产案件中取得任何重大进展”，所有这些行为都增加了债权人永远得不到偿还的风险。

瓦拉写道：“基于贾跃亭的不可信赖性、财务管理不善以及违反受托责任，法院应该指示任命一名独立的、不偏不倚的人担任破产过程的受托人。”

瓦拉提交支持这些指控的证据之一是，贾跃亭在10月份申请破产之前曾用FF控股公司的270万美元贷款支付了部分律师费用。据悉，作为贷款条件，贾跃亭给了这家控股公司他所有资产的“担保权益”。

你觉得，对贾跃亭“太不诚实”的指控，成立吗？