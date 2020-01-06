惠普发布2020款Spectre x360 15变形本新品：屏占比提升至90%

IT之家1月6日消息 去年，惠普对13英寸的Spectre x360可转换笔记本电脑进行了换代，采用了更精简的设计，更窄的边框和能够正常使用的触控板。在CES 2020上，该公司也将相同的改进应用于更大的15英寸机型。

像去年的Spectre x360 13一样，旧的x360 15与新的x360 15之间的差异非常大：惠普大幅缩窄了2020年型号的边框，从而使该设备比上一代缩小了13%。另外，尽管尺寸大大缩小，但惠普仍提供15.6英寸的 4K OLED 显示屏，通过了HDR 400认证，屏占比提升至90%。触控板也得到了改进，该触控板与HP其他最近的笔记本电脑一样，使用Windows Precision驱动程序。

规格也得到了提升：新的Spectre x360 15可以配置Intel的第10代六核Core i7处理器（来自Intel的14nm Comet Lake系列产品，而不是该公司的更新的10nm Ice Lake系列产品），同时配以最新的英伟达独立显卡。标称续航时间长达17小时，并且支持快充技术，可在30分钟内充满50%的电量。

设计的其余部分几乎没有改变：仍然有两个Thunderbolt 3端口，一个USB-A端口和一个HDMI端口。还有一个物理网络摄像头开关，以及键盘上的单独数字键盘。

2020款Spectre x360 15变形本将于3月在惠普官网和百思买上架，起价为1599.99美元（约合人民币11160元）。